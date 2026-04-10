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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デジタル全盛の今だからこそ、自分の手で書く時間がより大事なものになっているのではないでしょうか。

そんな時間をさらに大切なひとときにするためには、上質なノートカバーを使ってみるのもひとつの手かもしれません。

今回はmachi-yaに登場中のレザーノートカバー「dritto Note cover」について詳しくご紹介します。

無駄なサイズアップを防ぎつつノートに特別感を

持ち歩きを考慮してコンパクトなサイズのノートを選んだのに、カバーのせいで大きくなってしまうのは避けたいところ。特に、これまでのレザーノートカバーは、縁を縫い合わせる「縫い代」の分だけノート本体より一回り大きくなってしまいがちでした。

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ところが、長年靴づくりを行ってきたデザイナーが開発した「dritto Note cover」は、靴作りの技法を応用することで、厚みを抑えつつ強度の確保にこだわったレザーノートカバー。たとえばA5用サイズでは21.4×15cmと、ノート本来の大きさに限りなく近い極小化を実現しています。

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つまり、手持ちのノートの機動力を損なうことなく、より上質な持ち物にアップグレードしてくれるのがこのノートカバーなのです。

設計が叶えるどこまでもフラットな書き心地

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この設計が叶えたのはコンパクト化だけではありません。段差のないフラットな仕上がりにより、筆記時の不快感も大きく軽減されているそう。

ノートに書き込む際に、カバーの段差が手に当たったり、ページの端が浮いたりといった物理的な引っかかりはストレスの素。ところが、「dritto Note cover」なら1ページ目から最後の一行までスムーズな筆記体験が得られるといいます。

思考を妨げないシームレスな書き心地が、紙とペンを通して思考を深める時間をより濃密な時間にしてくれることでしょう。

使うほどに自分だけの道具へと育つイタリアンレザー

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素材には、イタリア製バケッタレザー「ミネルバボックス」を贅沢に一枚革で使用。

牛脚油をたっぷりと加脂する伝統製法で作られており、使い込むほどに独特の艶と深みが増していくのが特長です。生前の傷やシワが残ることもありますが、それこそが天然素材の個性であり、自分の手の中で唯一無二の道具へ育っていく過程を楽しめます。

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サイズはA6、新書、A5の3サイズ展開で、それぞれ全9色を用意。ビジネスにもカジュアルにも、シーンを選ばず自然に溶け込むカラーばかりなので、自分のスタイルにぴったりな1つを選んでみてください。

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