446万回以上視聴され18万以上の「いいね」を集めているのは、突然おうちに現れたという子猫の姿。投稿主さんの葛藤に、視聴者からは「お別れの寂しさは命の数だけあるけど楽しいは倍以上ありますよ」「もう安心ですね」と温かいコメントが集まっています。

【動画：突然現れるようになった『1匹の子猫』を保護した結果…幸せいっぱいな光景に涙】

突然現れた子猫

Instagramアカウント「”marna.manami マーナまなみ”」に投稿されたのは、おうちに現れるようになったという子猫の様子。まだとても小さいのに、周囲に母猫の姿は見えなかったそうです。

安心して寝られる場所はあるのか、寒さをのげるのか、事故に遭わないか…。投稿主さんはハラハラしながら見守っていたといいます。迎え入れる決断を下せないのは、半年前に愛猫「トトちゃん」が虹の橋を渡ったばかりだったからだそうです。

台風の日のSOS

おうちには16歳のノノちゃん、14歳のポポちゃんがいて、これから何度も悲しい思いをしなければならないと考えていた矢先だったそう。ところが、台風の日に初めて声を出して「助けて！」と訴えてきたため、覚悟を決めたといいます。

おうちに迎え入れてから、投稿主さんは「トトちゃんが虹からこの子を送り出したのかも」「もしかしたら生まれ変わりかも」と考えるようになったそう。性別も見た目も違ったそうですが、同じキジトラだったことでその思いが強くなったのだとか。

お世話役の先住猫

幸いにも、先住猫のノノちゃんとポポちゃんが子猫の相手をしてくれるそうです。優しく面倒を見てくれる先輩猫がいて、安心して眠れる暖かいおうちがあって、おいしいごはんも食べられて、もう心配は何もないでしょう。

人に触られることに慣れておらず、びくびくしていたことから、子猫はビビりの「BIBI（ビビ）ちゃん」と名付けられたとのこと。きっとすぐに慣れ、甘えん坊になることでしょう。トトちゃんのように、幸せな猫生を過ごしてくださいね。

ビビちゃんが迎え入れられた投稿には、視聴者から「きっと前猫ちゃんの生まれ変わりだと思います」「トトちゃん、毛皮を着替えて来たんだと思います」「猫ちゃんは飼い主を選んだんです」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「”marna.manami マーナまなみ”」には、すくすく成長中のビビちゃんの様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「”marna.manami マーナまなみ”」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。