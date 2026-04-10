高額ギャラから口止め料まで…伝説の芸能レポーター・石川敏男が明かす芸能界「おカネ事情」

芸能レポーターの高額ギャラ

日本テレビ系のワイドショー『ザ・ワイド』の芸能レポーターなどとして活躍した石川敏男氏（79）。現在も取材活動を行い、ラジオに出演するなど、いまだ現役最年長としてスクープを狙っている。

そんな石川氏が大学を中退して入ったのが映画会社の松竹。ここから芸能界と付き合う人生が始まる。

「宣伝部に配属されることになるんですが、いろんなスターや女優さんに会いましたよ。特に岩下志麻さんにはお世話になりました。ただ、志麻さんは今でも勘違いしているんだけど、オレのことを“泣き虫”って言うんだよ。ロケについていくんだけど、『帰りたい』って泣いたっていうんだよね。それを志麻さんが、共演する八代亜紀さんなどに言うもんだから、石川は泣き虫だって広まっちゃって。そんなことは絶対ないんだけど」（石川氏、以下カッコ内は同氏）

約４年の松竹勤務を経て、転職したのが女性週刊誌『週刊女性』編集部だ。ここで、スクープ記者になっていく。

「松竹のときの月給が１万円とか１万2000円くらいだったよ。その当時、週刊誌に４ページくらいの原稿を書くと５万円もらえたの。それでおカネが魅力で入ったら、同僚より月５万円くらい高かった。そのほかに経費を７万円以上使ってたからね。銀座にもたくさん行ったし、楽しかったね」

その後、友人である梨元勝氏の紹介によりテレビへ。芸能レポーターとしてテレビ局からスカウトされるのだが、そのギャラ事情というのは……。

「当時、月残業170時間くらい働いていたから、社内の人の３倍くらいもらってた。その年収の倍額をテレビ局に提示したら、あっさりOKになっちゃって。これなら、もっと上を言っておけば良かったなって（笑）。支度金も支払ってくれるというけど、いくらか分からないじゃない。そこは2000万円ってふっかけたんだけど、結局600万円だったね。それでも大きい額だから、すぐに会社を作りましたよ」

スクープ潰しの“札束”

テレビ局が芸能レポーターに高額なギャラを用意したのにはワケがあったという。

「当時のテレビ局はやさしかったね。事件レポーターは取材対象者と何度も会わないけど、芸能レポーターは何度も芸能人に会う。そういうときにレポーターが卑屈な気持ちになっちゃいけないんだっていうんで、ギャラを上げてくれたんですよ」

そんな中、ウラでは“スクープ潰し”のために札束も飛び交っていたという。表には見えないおカネについて石川氏は、実体験を元に話す。

「芸能人やプロダクションがおカネを出してくるのは、レポーターより記者時代のほうが多かった。ある大物俳優さんの女性問題を取材したんだけど、その俳優が『出さないでくれ』って土下座するんですよ。そのときは止めようと思った。そしたらマネージャーがテーブルの上におカネを置いたの。その瞬間にヤルって決めたね。もちろん一銭ももらわなかったよ。でも、こうやって止めてきたんだと思ったし、止めた記者もいたんだと思うとがっかりしたね」

中にはおカネに手をつけない石川氏に対し、帰りのタクシーのドアが閉まりかけのときに、札束の入った袋を投げ込んできたプロダクションもあったという。10万円ほど入っているのはザラだったそうだが、すぐに投げ返したとか……。

ウラでは多くのおカネが動く芸能界。その世界に長くいる石川氏だからこそ、見えた部分は多いようだ――。

【YouTube】FRIDAYデジタル「芸能記者チャンネル」では、長く芸能界を取材してきた伝説の芸能レポーター・石川敏男氏が、おカネの話から、スクープの“闇”、さらにはマッチと明菜の『金屏風会見』の真相などを語っている。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）