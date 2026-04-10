３月静岡県内のリニア工事着工に関して１０年近くの静岡県とJR東海との専門部会を通じた議論が終了しました。なぜここまで時間がかかったのか。川勝前知事はリニアに対して何を考えていたのかその裏側を川勝前知事の右腕だった森前副知事に直撃しました。



３月２６日、リニア静岡工区の着工に向けて大きな進展が！

リニア工事による環境への影響などを話し合う県の専門部会で、

県が着工を認める前提条件となる県とＪＲ東海との２８項目の対話が完了したのです。早ければ年内にも着工となる見通しです。





（鈴木知事コメント）「できるだけ早い時期にそうした決断ができるように引き続きＪＲ東海にはですね、真摯な対応をお願いしたいと思っております。」リニア工事を巡っては遡ること２０１３年。ＪＲ東海が「大井川の流量が最大で毎秒２トン減る」という予測を示したことから、一気に問題視されることに。川勝前知事が求めたのは、トンネルを掘った際に県外へ流れ出る湧き水の全量を戻すことでした。（川勝知事（２０１９年）コメント）「いざ悪影響が出た場合にどうするか、協定で文書化して誰もが分かるようにしてからでないと工事はできない」（川勝知事（２０２０年）コメント）「水につきましては地表水、地下水、これは一滴も譲らない。静岡県に関する限りリニアは不要であるということであります」協議に時間を要し、リニアの当初の開業予定だった２０２７年から遅れる可能性が見え始めると、静岡は周囲から非難の的に…！（愛知県・大村知事）「私どもとしては２０２７年の開業が遅れることは到底受け入れることはできない。看過できない。速やかに協議をして着手して頂きたい。」そんな中、２０１９年に県は４７項目の課題を取りまとめ、これを県とＪＲ東海の“仲裁役”として、「国の有識者会議」が議論することとなります。３年半に及んだ議論の末、国交省は「議論を終えた」と思っていました。しかし…（川勝知事（２０２３年）コメント）「有識者会議では十分な議論がされず解決されないまま報告書がとりまとめられた。不十分な点について県の専門部会とＪＲ東海で対話を進めたい」県は４７項目の課題のうち「３０項目は解決していない」と反発。当時、県でリニア対策を担当していたのが、川勝前知事の“右腕”森貴志前副知事でした。（森副知事コメント）「確かに数字は残っているところではあるが、議論がまったく進んでいないということではない」Ｑ議論終了には時間がかかるのでは？「議論は進んでいますので、この進捗というのは、正直言って、いつまでとは想像がつかない」ただ２年前に川勝前知事が電撃辞職し…、鈴木知事が就任すると、リニアを取り巻く状況は一変。（鈴木知事コメント）「ＪＲ東海との対話をスピード感をもって進めてまいります」ＪＲ東海が新幹線「ひかり」の停車本数を増やすというメリットを打ち出し…。水利用に影響が出た場合の機能回復や費用負担をＪＲ東海が行うことで合意するなど…。急速に進展し、県の専門部会で残されていた対話２８項目も、先月すべて終わったのです。その鈴木知事が就任後も、およそ１年に渡り副知事を務め、去年退任した森前副知事。言うなれば、２人の知事を一番近くで知るリニアのキーマン！膠着状態となった川勝県政の裏側は！？鈴木県政で急速に進んだ理由は！？県内区間の工事をして本当に大丈夫なのか！？きょうは、森前副知事にリニアの“展望”と“裏話”を、じっくり伺います！！【スタジオ】（徳増ないるアナウンサー）スタジオには川勝前知事の最側近でリニアの責任者だった森前副知事にお越しいただきました。よろしくお願いします。副知事を退任されて1年、今日は当時の裏話などを聞かせていただきます。ではまず今日聞きたいテーマがこちらの2つですまずはこちら「森さんから見た川勝前知事と鈴木知事」森さんは県職員として政策企画部長などを歴任してから2022年に副知事に就任されました。2025年まで務められていますですので川勝前知事の右腕として2年、そして鈴木知事とも1年ほど一緒に仕事をされています森さんは川勝前知事にとてもお詳しいと思うんですが一言で表現するとどんな方でしたか。（ゲスト森貴志 前副知事）一言ではないんですけれども純粋で理論派、直情の文化人とそういうイメージです（徳増ないるアナウンサー）一緒に仕事をされていて大変だったこと困ってしまったなということもありますか？（ゲスト森貴志 前副知事）一つのエピソードですけれども次期の事業の予算の説明というのを各部局長がするんですけれどもその時によく「丸々予算」という話があると思うんですけれどもその「丸々」部分を短歌で表現しなさいという歌で表現しなさいというのが各部局長も大変混乱した。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）皆さん部局長さんが短歌を読んだんですか？（ゲスト森貴志 前副知事）短歌を読んだんです。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）嫌じゃないですか？そういうやり方は部下としてはちょっと私は嫌ですね。鈴木知事は逆にどうなんですか？（ゲスト森貴志 前副知事）鈴木知事はそういったことはもちろんないですね。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）やりやすいということでしょうね。（ゲスト森貴志 前副知事）そうですね普通の行政のシステムで・・・（徳増ないるアナウンサー）文化的なものがとてもお好きだった知事ということが伺えますよねそして川勝知事は発想力ですとか発信力が印象的でしたが若狭さんはまた県外の外の立場から見てどのように川勝知事を見ていましたか？（コメンテーター若狭勝 弁護士）一言で言うと私は川勝知事は光と影ということだと思うんですよね光という面においてはやはり今、日本の政治というのは地方分権、地方活性化というのが求められていると思うんですけれど、そうなると知事というのがやっぱりかなりのリーダーシップを持ってパーソナリティを持ってどんどん進めるとそういう知事がこっちにもこっちにも出てくると全体的に底上げして中央集権的なところが崩されて地方に耳をどんどん貸すようになるということなのでその意味においては川勝知事はその典型だと私は思っている光にねただ影の部分もやっぱり後で出てくるリニアの問題なんかは私は思ってたところがあるので、森さんにちょっとお聞きしたい。ズバリですね私は川勝知事の光と影をみると合格かなと思うところはあるんですけど側近から見ていてですねどう思われますか？（ゲスト森貴志 前副知事）合格というのは試験問題がどんな試験か分かりませんので合格不合格についてはちょっと答えするのが難しいんですけれどもただ川勝知事は県外出身者としての知事ということでこれまでずっと県内の方が知事を務められた中で見ればですね外の視点で見るということとある程度その地域に縛られない自由な発想があったということでの強い印象があるというのが私の印象です。（徳増ないるアナウンサー）川勝知事もこだわっていらっしゃいましたリニアについて見ていきます。皆さんもお感じになっているかもしれませんがJR東海と県との対話が鈴木知事になって急速に進んだなというふうにも見えるんですけれども、森さん、お二人の鈴木知事とその前の川勝知事、リニアへの向き合い方や意思決定のスタイルというのはどう違いましたか？（ゲスト森貴志 前副知事）意思決定になるか分かりませんけれどもやはり川勝知事の時にはですね今までやったことのない前代未聞の工事ということがありまして不確実性が非常に大きい工事だったものですからその不確実性をなるべくつぶす、なるべく具体的なものにするためにJR東海に要求を突きつけたという段階です。鈴木知事はどちらかというと実務で、実際に何がこれを進めるために必要なのかということが前提に進めるための事業の進め方をしていたのではないかとそういう印象です。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）鈴木康友知事が知事になられるときですねリニアに関しては県として川勝さんの姿勢を継承するんだという話を確かおっしゃっていたと思うんですね。だから方針が大きく変わったはずではないはずなんですが対話を加速しますという話はされました。川勝さんの時は対話は時間がかかっていたということなんですか（ゲスト森貴志 前副知事）フェーズが違うんですね。最初は47の発言があったと思いますけれども、28項目にある程度議論を絞ってからは比較的に鈴木県政の波に乗れる状態だったと思いますので、それで乗っていったんじゃないかと思います。対話は確かに28項目のある程度論点が決まってからはJR東海との話し合いは進んだというのは実感としてあります。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）私も大井川の流域住民なんで、川勝前知事が水を守ると言ってくれたことはありがたいなと思ったんですけれども本音の部分をちょっと伺いたいんですけれども川勝さんはリニア推進派だってご本人おっしゃってましたけれども本当はいらないと思ってたんですかね？本当にいると思ってたんですかね？（ゲスト森貴志 前副知事）リニアの必要性はあったというふうに思っています。リニア新幹線の推進については推進するという方向で川勝知事も言いました。ただ水に関する思い入れが非常に強かったので水を守るということに関してはちょっと我々の想像を超えるほどでした。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）水を確保できなければリニアやらなくてもいいぐらいまで思ってたんですか？（ゲスト森貴志 前副知事）と思います。（徳増ないるアナウンサー）続いてのテーマ。今もお話に出ていましたけれどもこのリニア工事のこれからということで見ていきたいと思います今もお話にありました3分野28項目について県とJR東海の対話が続いてきました。そして水資源。とても川勝知事もこだわっていらした場所ですまた生物多様性。トンネルを掘った後の土の処理について先月ようやく全ての項目で対話が完了したタイミングなんです。さらにこの水資源については大井川の水の工事による影響が出た場合、補償の請求期限や対象期間を定めないということや因果関係の立証を県などに求めないなど今年1月には確認書を結びました。これまでに10年近く関わったわけですが森さんこれからのリニアについてですね教えていただきたい。（ゲスト森貴志 前副知事）これからといいますと、今28項目の対話が終了したということですけれどもまだ県としましてはですね、GOサインを出したわけではないということで、これから市町にですねきっちり説明をしていくという段階になろうかと思いますそれはJR東海も中心にですね県も説明をしに行くんだと思いますけどもここをいかに丁寧にやるのかというのが重要だと思います基本的に水を守るというのは市町のですね水資源を守るということですからここがこれからのポイントになるのではないかと思います。（徳増ないるアナウンサー）なるほどここまで細かく議論をしてきて文書にも落とし込んだということはメリットも大きいのかなとも思いますが若狭さんはどう感じますか？（コメンテーター若狭勝 弁護士）その文書で今の確認書みたいな形でというのはかなり法律的には大きなポイントなんですよね。こういう方向でいくとなると結構やっぱり県としては進めるインセンティブというか動機づけにはなるのは確かだと思うんです。ただ確認書もですね最終的には一応民法の規定とかいろいろあるんですけどそういう法の枠にこだわらずに今回のものに関してはもう請求期限や対象期間は定めないとかいうような形でちゃんと法律に書いてあることとはちょっと違うような形で確認しますよ。というところまで踏み込んだ形でやらないと先々また紛争になる恐れはあると思います（徳増ないるアナウンサー）津川さん今後で気になるところは？（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）本当に水に影響が出ないのかとシンプルにですねそれを多分流域住民の皆さんは心配されていると思います私も住民としても感じますが、例えば農家の方とかですねその水を使ったご商売をされている方は、なんか保証してくれるって言われても本当になくなると、それところじゃないんですっていう心配もあると思うんですけど、これは我々は安心してもいいんですかね？（ゲスト森貴志 前副知事）それはなかなか難しいところです。私も即答はできませんですからその水の問題っていうのが奥が深くてですねそれで不確実性を突き詰めたその結果ある程度28項目にまとめて議論をしてそれが終了したということですから今言った具体的なことにつきましてはこれからおそらく地域住民との間の話し合いの中で同じような疑問に対してですねJR東海がどうやって答えるのかというのが非常に重要になってくるんじゃないかと思います。（徳増ないるアナウンサー）そして鈴木知事はどのような場面でこの決断をされるのかというのを気になりますけれども森さん今どのように見ていますか？（ゲスト森貴志 前副知事）私の個人的な意見ですけれども、やっぱりその市町の納得の度合いだというふうに思います。先ほど津川さんもおっしゃったように地元の住民が納得しなければなかなかGOは出せないんじゃないかと思います（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）これ聞いていいのかどうか分からないですが地元の住民の納得ってどうやってはかるんですか？（ゲスト森貴志 前副知事）多分首長の判断になるんじゃないかというふうに思います。（コメンテーター津川祥吾 元衆院議員）市長さんとか町長さんが、良しというかどうかということですね（徳増ないるアナウンサー）最後に森さんが長年このリニアに関わってきたというお立場から視聴者の皆さんにここだけは知っておいてほしいというポイントがあればぜひお願いします。（ゲスト森貴志 前副知事）ピントが合っているか分かりませんけれどもこの水の問題も含めてリニアは静岡県のほんのわずか8.9キロですね全体から見ると3%ぐらいのものなんですね非常に目立たない。しかもトンネルで見た目がないですけれどもそこに抱えている水問題はこんなに大きいということなんですね。なので行政全体を含めてですけれども今日という日が明日来るかどうかこれらのことについて非常に重要だということですこの生活が明日も守れるために努力している職員が非常に大きくいて、こうした人たちを大事にしていただきたいなというのはこの場を借りてですけれども思うところでございます（徳増ないるアナウンサー）ここまで森前副知事とお伝えしましたお忙しいところありがとうございました