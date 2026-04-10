みなさん、この週末、お出かけの予定はありますか？



旅先ではやはり、おいしいものが食べたくなりますよね。



そこで今回は、旅のプロで、世界中のおいしいものを知り尽くした航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんが、いまオススメのお出かけスポットと、そこで味わえる絶品グルメを調査します。



鳥海高太朗が行く！週末グルメ！！



（鳥海高太朗さん）

「きょうは富士山本宮浅間大社の方に来ております。こちら富士山の麓にある由緒ある神社ということでわたしも富士宮何度か来ていてよくやきそば食べるんですけど、実はお肉がおいしいというそういったような話しがありまして、きょうは調査していきたいと思います。じゃあ行ってきましょう！」





富士宮市にある富士山本宮浅間大社は全国に1300以上ある浅間神社の総本宮で1年を通して多くの参拝者が訪れる人気観光スポットです。境内には富士山の雪解け水が湧き出る「湧玉池」もあり、大自然の恵みを感じることができます。そんな富士宮といえば「富士宮やきそば」が有名ですが豊かな水と自然に恵まれ朝霧高原を中心に畜産も盛んなため市内には肉料理を看板に掲げる店も多く、いま“肉の王国”として注目を集めています！（鳥海高太朗さん）「浅間大社の前いま歩いているんですが、すぐ目の前にここ富士宮名産の”ルイビ豚”という風に書いてありまして、豚肉の美味しいものが食べられるのかなということで、ちょっと早速行ってみたいなと思います」まず訪れたのは富士宮浅間大社の目の前にある「FUJIBOKU」。（鳥海高太朗さん）鳥海「こちらどんなお店なんですか？」店「うちは富士宮のおいしいものを発信していこうということでその中でもルイビ豚に特化して作りました」鳥海「ちょっとわたし聞きなれないんですが、ルイビ豚ってどんな豚のことを言うんですか？」店「特殊な三元豚でして」鳥海「まさに三元豚ということはおいしい豚であることは間違いないですよね」店「当店でも非常に評判が高いランプのステーキを」鳥海「それをお願いします」富士山の豊かな自然の中で育てられたルイビ豚。きめ細かな肉質と甘みのある脂が特徴です。その豚肉の旨みをシンプルに味わえるのがステーキということで、店主イチオシはこちら、ランプのステーキ。（鳥海高太朗さん）鳥海「噛めば噛むほど豚のこのいい脂身が感じるそんな感じでまたロースとも違いますね。」富士宮で豚っていうイメージがなかったんですけど、豚肉が美味しいのを仕入れてここでやっぱ豚を出そうってことになったんですね」店「生産者を応援しようというところから、生産者のおいしいものを地元で提供したいなと思って」ルイビ豚の旨みをダイレクトに味わえる一品。生産地・富士宮ならではの贅沢な肉グルメです。店「シンプルに素材の味だけで勝負できるそんな美味しい豚なので塩コショウで、変な味付けもなく豚そのものの旨味を楽しんでもらおうと」鳥海「豚のお肉の旨味っていうのが出てきますね」さらに、ルイビ豚を使ったフランクフルトも！（鳥海高太朗さん）鳥海「噛んでからゆっくりお肉の味が入ってくる感じのソーセージですね」店「ルイビ豚って甘みがすごいあるんですよ。脂の。だからルイビ豚の特徴の甘みがすごい出るソーセージになっています。」鳥海「反則ですね、これねこんなおいしい豚をソーセージにしちゃうんですか。」「おいしい！富士宮って昼食べるというイメージが強くて夕食食べる店少ないのかなと思ってたんですが、こういった感じでお酒と合うようなメニューが多い、そして肉っていうのがいいですね」“肉の王国”富士宮には、まだまだ絶品グルメが！！見るからにおいしそうなステーキサンドや絶品ガーリックライスを鳥海高太朗さんが、食べまくります！鳥海高太朗が行く！週末グルメ！！今回は、“肉の王国”富士宮で、絶品グルメを調査していますが、続いて訪れたのはMr.エイジング。こちらでは一定期間寝かせて旨みを引き出した熟成肉を味わうことができるステーキサンド専門店です。注文が入ってから目の前の鉄板で焼き上げるのでライブ感を楽しめるのも魅力の一つ。そんなこちらのイチオシをいただきました。店「お待たせしました！」鳥海「こちら凄いです！お肉がたっぷり中につめこまれているのが分かります！そして小さいサイズにカットされているということですごいボリューミーな感じですけどじゃあさっそくいただきたいと思います！うん！一気に半分くらい食べちゃいましたけど軟らかい！」店「牛から2％～3％しか取れない希少部位ザブトンを使用しているところが一番の魅力です」」熟成によって引き出された肉の濃厚な旨み。熟成肉ならではの奥深い味わいを楽しめます。さらに、ソースとの相性も抜群！店「赤ワインとかオニオン、醤油ベースのさっぱりしたソースになっています」鳥海「赤ワインのこの香りと醤油がマッチしていて肉の味を邪魔していない」鳥海「浅間大社から歩いて来れる距離になっていますので、歩いてここにきてちょっとつまんで、帰るっていうのもいいなと思います。やきそばだけじゃないんですね」まだまだ行きますよ！続いては！鳥海「続いてのお店なんですが、こちらヒッキーズステーキもうその名の通りステーキのお店ということで肉好きの私にとっては欠かせないお店ということで行ってみたいと思います。」こちらは地元で人気のステーキ専門店、「ヒッキーズステーキ」鳥海「どんなこだわりのお店なんでしょうか」店「はい。家族に食べさせたい料理をテーマに、素材とか料理の内容をこだわって作っています。」鳥海「人気のあるものって何になるんですか？」店「鉄板ガーリックライス＆ビーフステーキのダブルが人気になっております。鳥海「大好きなんですよぼくガーリックライスが。ちょっとねお肉も楽しみだし、ガーリックライスも楽しみですしじゃすみません1つよろしくお願いします」大きな鉄板で焼きあげるステーキ。おいしさの秘訣はその“焼き加減”。焼きすぎると固くなってしまうため、ミディアムレアに焼き上げます。そしてこだわりのガーリックライスも一緒に作っていきます。店「お待たせしました。鉄板ガーリックライス＆ビーフステーキのお肉ダブルです！」鳥海「すごい！できあがりましたねガーリックライスが下に乗っていてその上にお肉が乗っているという」ステーキもガーリックライスも作りたて！熱々のうちにいただきます。鳥海「湯気が凄い！熱々！これガーリックライス脂の感じが素晴らしいですね！赤身のお肉とちょうどいいとバランスを考えているんですかね？」「赤身肉とすごい合う！どうして乗っけようと思ったんですか？」店「ガーリックライスともお肉を単純に一緒に召し上がっていただきたいという思いですね」ガーリックライスで使用しているのは白米ではなく雑穀米！これもまたにんにくとの相性がよく、食べ応えのある一品です。鳥海「富士宮って僕のイメージだとずっとやきそばというイメージを持っていたんですが、これだけおいしいお肉屋さんがあるんだっていうのが今回初めて知りましたし、ぜひお肉を食べに来てみてはいかがでしょうか」