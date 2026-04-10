◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・開幕節 第１日（１０日、群馬・宇津木スタジアムほか）

ＪＤリーグ発足５シーズン目が各地で開幕し、東地区は昨季準優勝のビックカメラ高崎はホームで昨季東地区３位のホンダに２―３で敗れ、開幕黒星を喫した。

ビックカメラ高崎は五輪２大会金メダルで２６季目を迎えた上野由岐子投手が、JDリーグ発足後初めて開幕投手を務めた。初回は２連打を浴びながら無失点に抑えたが、０―０の２回は２死三塁からホンダの９番・堀内香瑚中堅手に適時打を許し、先制された。上野は２回１失点で降板し、この日「２番ＤＰ」で先発した投打二刀流の藤田倭にバトンを渡した。

藤田もホンダ打線の勢いを止められず、３回に暴投とスクイズを決められて２失点を喫した。

ビックカメラ高崎は打っては０―３の３回に９番・渡辺華奈左翼手が三遊間を破る安打で出塁し、１死満塁で日本代表で３番・工藤環奈二塁手が右前適時打を放った。二塁走者の藤本麗も快足を飛ばして生還し、２点を取り返した。１点を追う最終回も相手エースのカルダから２死満塁のチャンスを作ったが、最後はビックカメラ高崎の８番・市口侑果遊撃手のレフトへの鋭いライナーを日本代表でホンダの塚本蛍左翼手が飛びついてつかみ、ホンダが逃げ切った。

西地区では伊予銀行がホームの愛媛・松山市でシオノギに３―２で白星発進した。

◆ニトリＪＤリーグ ニトリが冠スポンサーとなり、２１年東京五輪後の２２年に発足。１６チームを東西地区に分け、地区シリーズはホーム各３回戦、東西交流戦シリーズは各１回戦で行い、計２９試合をレギュラーシーズン（ＲＳ）とする。順位は勝率で決定。各地区３位までと４位で勝率が高い方がプレーオフ（ＰＯ）に進出。各地区１位とＰＯの勝者が、日本一を決定する１１月のダイヤモンドシリーズ（東京・ジャイアンツスタジアム）に臨む。