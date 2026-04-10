◇プロ野球 セ・リーグ 巨人3-2ヤクルト（10日、東京ドーム）

巨人が本拠地でヤクルトとの3連戦初日に挑み勝利。先発の竹丸和幸投手が6回途中1失点の力投で2勝目を挙げました。

巨人は2回、キャベッジ選手がヒットで出塁すると増田陸選手がタイムリーツーベースを放ち、先制します。さらに3回には、2アウト2塁の場面で泉口友汰選手がツーベースで追加点を奪いました。

先発の竹丸投手は3回まで無失点の好投。4回に1アウト満塁のピンチを背負い、犠牲フライで1点を返されますが、最少失点で切り抜けます。

竹丸投手は6回で2アウト1、3塁の場面となったところで交代を告げられ、このピンチを船迫大雅投手が抑え無失点。竹丸投手は6回途中84球、8被安打、2奪三振、1与四球、1失点で今季2勝目の権利を得ました。

7回に先頭のキャベッジ選手がソロホームランで3-1。しかし8回からマウンドに上がった大勢投手が無死2、3塁のピンチを招くとセカンドゴロの間に3塁ランナーが帰還し、1点差に詰め寄られます。なおも2アウト3塁のピンチでこの日猛打賞の岩田幸宏選手を迎えますが、全球ストレートの粘りの投球で見逃し三振を奪い、追加点を許しませんでした。

9回はライデル・マルティネス投手が登場。3人で終わらせ、巨人が接戦を制しました。