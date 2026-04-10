【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）

【映像】解説者も唸った「極上ふんわりパス」

クリスタル・パレスのMF鎌田大地が放った魔法のようなロブパスに、プロの目も釘付けになった。追加点の起点となるプレーを解説者も大絶賛している。

日本時間4月10日のUEFAカンファレンスリーグ準々決勝ファーストレグで、クリスタル・パレスはフィオレンティーナをホームに迎えた。ダブルボランチの一角として先発した鎌田は、1点リードで迎えた31分に追加点を演出する。

敵陣の中央付近でパスを受けた背番号18は、右足でワントラップすると、そのままディフェンスラインの裏へふわりとした浮き球のパスを供給。これにペナルティーエリア内へ走り込んだMFダニエル・ムニョスが右足ダイレクトで折り返し、中央のFWジャン＝フィリップ・マテタがシュートを放つ。一度は相手GKにセーブされたものの、こぼれ球をDFタイリック・ミッチェルが押し込んで見事にネットを揺らした。

「パスがこれ以上高くても低くても通らなかった」

ゴールを完璧にお膳立てしたこの決定機演出には、WOWOWで解説を務めた増嶋竜也氏（元Jリーガー／現SHIBUYA CITY FC監督）も感嘆。パスが放たれた瞬間に「いやー！」と思わず声を上げると、ゴール後には「最終的にはミッチェルが決めましたけど、スタートは鎌田でした。トラップしてから背後へのスルーパス、これ以上ないくらい柔らかいタッチでしたね。絶妙でした」と、その技術レベルの高さを称賛した。

さらに増嶋氏は、「アタッキングサードに入った時、パレスの選手はみんな鎌田を見てますもんね」とチーム内での絶対的な信頼感を指摘。ハーフタイムにリプレイ映像を振り返った際にも、「鎌田にしかできない空間と人の使い方。パスがこれ以上高くても低くても通らなかった絶妙なラストパス」と最大級の賛辞を送っていた。

司令塔として見事なゲームメイクを見せた鎌田は、85分から右シャドーにポジションを移すと、90分には右サイドからのピンポイントクロスでアシストをマーク。90＋4分までピッチに立ち、チームの3−0の大勝に大きく貢献した。なお、3点の大量リードで迎えるセカンドレグは、日本時間4月17日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

