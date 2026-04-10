日本の農林水産物や食品の輸出拡大に向け、経済産業省と農林水産省は10日、農産品などの輸出事業者を支援するプログラムを立ち上げました。

プログラムは、経産省と農水省が連携して輸出拡大の取り組みを強化し、去年1.7兆円だった農水産物・食品の輸出額を2030年までに5兆円とすることを目指します。

日本貿易振興機構（JETRO）の拠点や人員配置の強化などによる新たな市場や需要の開拓や、冷凍・冷蔵品輸送の技術開発支援、輸出に取り組む生産者や事業者などの掘り起こしなどが盛り込まれています。

また、菓子などの加工食品の輸出にも注力し、海外需要を拡大したい考えです。

プログラム立ち上げに伴って行われた会合で赤沢経産大臣は、「オールジャパンでどうやってブランディングするかが生命線で勝負を分ける」と述べ、「関係機関が縦割りに動くのではなく一体となった支援体制を構築していただきたい」と期待を示しました。

鈴木農林水産大臣は、「世界に誇れる日本ならではの優れた食品加工技術がたくさん眠っている」と述べ、「食の分野を稼ぎの柱にしていきたい」と強調しました。

両省は輸出を目指す事業者を対象にしたポータルサイトも同時に立ち上げ、今後、情報提供や相談支援などを行っていくとしています。