ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【ゆめタウン諫早】計画変更「開業時期を再来年の春」建設資材高騰で… 【ゆめタウン諫早】計画変更「開業時期を再来年の春」建設資材高騰で１年半ほどずれ込む《長崎》 【ゆめタウン諫早】計画変更「開業時期を再来年の春」建設資材高騰で１年半ほどずれ込む《長崎》 2026年4月10日 20時32分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 小売り大手の「イズミ」は諫早市で整備を進めていた商業施設について、計画を変更すると発表しました。 施設の開業時期は、再来年春にずれ込み規模も縮小となる見通しです。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ニュースサイトランキング】この1週間注目された話題は？「4月3日(金)～4月9日(木)」《長崎》 “中1ギャップ”の解消も期待「小中一貫の9年制 義務教育学校」県内3校目が長与町に開校《長崎》 【写真集を寄贈】AI使用し「戦前戦後の写真をカラー化」当時の生活が鮮明によみがえる《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 寺田屋, 世田谷区, 神事, 法要, 京王線, 介護, ダイス, 工場, 在宅医療