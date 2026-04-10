リヴァプールとコナテが契約延長へ合意間近か　レアルが関心との噂も…更新へ交渉は順調

リヴァプールは、フランス代表DFイブライマ・コナテと契約延長について合意に近づいているようだ。9日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。



現在26歳のコナテは2021年7月にライプツィヒから移籍し、これまでリヴァプールで公式戦通算175試合に出場。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクとともに、チームの守備を支える活躍を披露している。



そのコナテは今季限りで契約満了を迎えるため、これまでレアル・マドリードへの移籍などが噂されてきた。だが、ロマーノ氏によれば、リヴァプールとコナテによる契約延長に向けた交渉は順調に進んでおり、合意は間近に迫っているという。



そしてロマーノ氏は、給与の面についてはほぼ合意に達しているとしており、現在は新たな契約の期間について話し合われている段階だという。また、同氏は「契約書に署名するまで何が起きるかわからない」としつつ、現時点でコナテは来季もリヴァプールでプレーする可能性が非常に高いとも伝えている。