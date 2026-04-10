スタッフとの不適切な関係を理由に活動を休止していたSKE48中坂美祐（20）が10日、名古屋市のSKE48劇場で行われたチームE「RESET」公演で、問題を謝罪して活動再開のあいさつを行った。

公演終盤に登壇した中坂は「1月8日に発表された件で、たくさんの皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたこと、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「昨日、発表がありました通り、本日から少しずつ活動を再開させていただきます」と報告した。

中坂は今年1月、マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りが含まれていたことが発覚。当面の間、活動を自粛すると発表されていた。当該スタッフは懲戒処分となった。

「自粛期間中、さまざまな意見をいただき、受け止めながら過ごしてきた」という中坂。「活動再開にあたり、たくさんご意見があると思いますが、1日も早くSKE48に関わる全ての皆様の信頼を取り戻せるよう、努力して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」と頭を下げた。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身。18年にSKE48の9期生オーディションに合格した。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」（全員選抜）で、シングル表題曲選抜を経験した。