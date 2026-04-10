日向坂４６の山口陽世（はるよ）が１０日、公式ブログで１７枚目シングル「Ｋｉｎｄ ｏｆ ｌｏｖｅ」の活動をもって卒業することを発表した。

山口は「日向坂４６愛してる！」のタイトルとともに「１７枚目シングルの活動をもちまして、日向坂４６を卒業します」と報告。「日向坂４６に加入して、たくさんの方と出会えました。大好きで憧れの先輩、可愛くて守りたいって思える後輩、頼れる同期、いつも支えてくださるスタッフの皆様、いつも応援してくださっている皆様、皆様と出会えたことが私の一番の幸せです。本当に日向坂４６に出会えてよかった 最高なグループなんです。昔も今もこれからもずーっと！」とした。

卒業を決めるまでの葛藤も明かし「ずっとここに居たいと思う気持ちもあります。たくさん考えました」と吐露。「日向坂４６ではない自分。少し怖い気持ちもあるけど、そんな自分がどう生きていくのかどうしても知りたくなりました」と説明した。

その後、何度もメンバーへ感謝の思いをつづった山口。「最後までみんなと笑って過ごしたいな！ 愛してるよん 今の私を作ってくれた日向坂にたくさんの感謝をもって最後まで全て楽しみます！ 最後までよろしくお願いします」と締めくくった。

山口は２０１８年に坂道合同オーディションに合格。約２年の間、坂道研修生として活動し、２０２０年に３期生として日向坂４６に加入した。