高山一実、地元帰省ショットで美ウエスト披露「可愛すぎる」「さりげない肌見せがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】元乃木坂46の高山一実が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のインナーを合わせたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂人気メンバー「さりげない肌見せ」抜群スタイル
高山は「地元南房総黄金コース」と題し、千葉県南房総市への帰省中の写真を複数枚投稿。「幼馴染と帰省＆誕生日サプライズありがと」とつづり、幼馴染と地元の飲食店などを巡ったことや、サプライズへの感謝を記した。投稿された写真では、キャップを被りジャージを羽織ったスポーティーなスタイルを披露。ミニ丈のインナーからは引き締まった美しいウエストがのぞき、地元を満喫するリラックスした姿を見せている。
この投稿には「可愛すぎる」「ウエスト細くてスタイル抜群」「地元愛が伝わってくる」「キャップ似合う」「このラフ感めっちゃ好き」「さりげない肌見せがおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂人気メンバー「さりげない肌見せ」抜群スタイル
◆高山一実、美ウエスト覗く帰省ショット公開
高山は「地元南房総黄金コース」と題し、千葉県南房総市への帰省中の写真を複数枚投稿。「幼馴染と帰省＆誕生日サプライズありがと」とつづり、幼馴染と地元の飲食店などを巡ったことや、サプライズへの感謝を記した。投稿された写真では、キャップを被りジャージを羽織ったスポーティーなスタイルを披露。ミニ丈のインナーからは引き締まった美しいウエストがのぞき、地元を満喫するリラックスした姿を見せている。
◆高山一実の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ウエスト細くてスタイル抜群」「地元愛が伝わってくる」「キャップ似合う」「このラフ感めっちゃ好き」「さりげない肌見せがおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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