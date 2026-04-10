ものまねタレントの長州小力（54）が所属する西口エンタテインメントが10日、公式サイトを更新。お詫び（おわび）の文書を掲載した。

「弊社所属タレントに関するお詫び」と題し、「このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。

「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」とし、「また、本件に関する本人からのコメントにつきましては、動画にてご報告させていただきます」と伝えた。

「弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます」と続け、「改めまして、このたびの不祥事につきまして深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。

長州小力はこの日、東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が調べていることが捜査関係者への取材で判明。

捜査関係者によると、9日午前、中野区の交差点で赤信号を左折。春の交通安全期間中で、警察官が確認すると、免許は2カ月近く切れていた。小力は「免許が切れているのは知っていたが、仕事のために運転した」と話しているという。