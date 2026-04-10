【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは心理的、物理的な言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、物の状態から心の動きまで、一見するとつながりのない3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
さ□□
ひ□□
ぬ□□
ヒント：布などが破れてできた「すきま」や、他人より自分が劣っていると感じてしまう「気後れ」、そして準備に「抜かりがない」様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けめ」を入れると、次のようになります。
さけめ（裂け目）
ひけめ（引け目）
ぬけめ（抜け目）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な「割れ目」を指す言葉と、心理的な「負い目」を感じる言葉、そして「チャンスを絶対逃さない」という賢い態度を表す言葉が並んでいました。具体的なイメージから抽象的な感情表現へと脳内の検索範囲を広げることで、思考の柔軟性がさらに高まりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、物の状態から心の動きまで、一見するとつながりのない3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ひ□□
ぬ□□
ヒント：布などが破れてできた「すきま」や、他人より自分が劣っていると感じてしまう「気後れ」、そして準備に「抜かりがない」様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：けめ正解は「けめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けめ」を入れると、次のようになります。
さけめ（裂け目）
ひけめ（引け目）
ぬけめ（抜け目）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な「割れ目」を指す言葉と、心理的な「負い目」を感じる言葉、そして「チャンスを絶対逃さない」という賢い態度を表す言葉が並んでいました。具体的なイメージから抽象的な感情表現へと脳内の検索範囲を広げることで、思考の柔軟性がさらに高まりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)