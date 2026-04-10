Photo: まついただゆき

シェルジャケットといえば「フード付き」がスタンダード。だが、そのフードがレイヤリングの足かせになっていることもある。

展示会で目に留まり、店頭で試着して即決した一着。それがmont-bell（モンベル）の「ウインドブラスト Vネックジャケット」（税込7,200円）。この潔いVネックが、春先の服装選びに潜む小さなストレスを見事に解消してくれた。

首元の「渋滞」から解放してくれるVネック

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フーディーの上にシェルを羽織り、首元がもこもこと膨らんでしまう――。誰もが経験するあの不快感が、このシェルにはない。あえてフードを廃したVネック仕様は、インナーのフードと一切干渉しない。首周りが驚くほどスッキリし、可動域も広がる。長年、首元の「渋滞」を宿命だと思って耐えてきた身からすれば、この解放感はちょっとした驚きだ。

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また、街着としてのポテンシャルも高い。特にシャツとの相性が抜群で、襟元が美しく収まるため、アウトドアギア特有の野暮ったさが一掃される。日中は暖かくても夕方から冷え込む今の時期、シャツの上に羽織るだけで、清潔感を保ったまま確実な防風性を得られるのがいい。

スマホより軽い153g。この薄さを賢く使いこなす

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重量はわずか153g。左胸のポケットを活用したパッカブル仕様で、収納時のサイズもコンパクト。バッグの隅に余裕で収まるため、持ち運びのストレスはほぼない。

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左右には大型のベンチレーションメッシュを兼ねたポケットが備わっている。ただ、生地自体が非常に軽量で繊細なため、スマホなどの重いガジェットを入れるとシルエットが崩れやすい。ここは手ぬぐいやグローブ、あるいは行動食といった「軽い物」専用のスペースと割り切るのが、この一着をスマートに着こなすコツになりそうだ。

一方で、薄手ながらも身体に適度にフィットする設計のため、風によるバタつきは皆無。フリースなどの下に防風レイヤーとして重ねても、着膨れせずに本来の保温性を引き出してくれるからありがたい。

迷わずバッグに放り込める、春の最適解

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理想を言えば、着こなしの幅を広げるダブルジッパー仕様ならさらに完璧だったかもしれない。しかし、そんなワガママも、7,200円という圧倒的なコストパフォーマンスの前では些細なことに思えてくる。

高性能な40デニールのナイロン・タフタを採用し、この価格を実現できるのは、やはりモンベルならではだ。 あまりの使い勝手のよさに、汎用性の高いブラックに加えて、ブルーの追加購入も検討中だ。

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「夜寒くなるかな？」と迷ったら、とりあえずこれを持っていく。そんな気軽な選択肢が一つあるだけで、外出の準備は驚くほどスマートになる。街歩きからアウトドアアクティビティまで。フードを捨てたことで手に入れたこの自由さは、一度生活に取り入れると、もう手放せそうにない。