チェゴシムグッズが「ローソン」で買える！ 対象商品購入で“お守りステッカー”のプレゼントも
「ローソン」は、4月14日（火）から、韓国発のキャラクター“チェゴシム”とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】チェゴシムたちに癒やされる〜！ 景品の「オリジナルお守りステッカー」
■春らしいイラストにきゅん
今回チェゴシムとコラボして開催されるのは、対象商品の購入で景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。
4月14日（火）〜4月27日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入した人に、先着＆数量限定でチェゴシムたちが描かれた「オリジナルお守りステッカー」を2枚プレゼント。全10種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計10枚までもらえる。
また、店頭のコミック棚では、春らしいイラストがデザインされたオリジナルグッズ「スライドポーチ」と「アクリルキーホルダー」を販売。いずれも、全6種類の中から何が出るかはお楽しみのランダム仕様となっている。
さらに4月24日（金）から、チェゴシム初の店舗くじ「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんのいちにち」も販売予定だ。
【写真】チェゴシムたちに癒やされる〜！ 景品の「オリジナルお守りステッカー」
■春らしいイラストにきゅん
今回チェゴシムとコラボして開催されるのは、対象商品の購入で景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが行われる期間限定のキャンペーン。
4月14日（火）〜4月27日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入した人に、先着＆数量限定でチェゴシムたちが描かれた「オリジナルお守りステッカー」を2枚プレゼント。全10種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計10枚までもらえる。
また、店頭のコミック棚では、春らしいイラストがデザインされたオリジナルグッズ「スライドポーチ」と「アクリルキーホルダー」を販売。いずれも、全6種類の中から何が出るかはお楽しみのランダム仕様となっている。
さらに4月24日（金）から、チェゴシム初の店舗くじ「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんのいちにち」も販売予定だ。