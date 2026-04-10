Ｎｅｔｆｌｉｘの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」に出演し、話題を集めたモデルでメーク講師のきぃぃりぷが１０日、都内で行われた、韓国コスメブランド「ｒｏｍ＆ｎｄ（ロムアンド）」のセレブリティパーティーに韓国モデルのジヨンと出席した。

きぃぃりぷは、露出度高めなヒョウ柄のトップスに短丈のパンツ姿。耳元には大ぶりのイヤリング、首元には派手なネックレスが存在感を身に付け、ギャルらしさ全開ファッションで登場した。

イベントは、オフィス風の空間に「ロムアンド商事〜ジューシーフラッシュ営業部〜」という設定を施したユニークな世界観で展開。きぃぃりぷはギャル課の課長、ジヨンは女優課の課長、またＩＬＬＩＴのＷＯＮＨＥＥ（ウォンヒ）がアイドル課の課長として、新作のリップオイルの多彩な使い方をＰＲした。

また事前にＳＮＳで行われた「就職するならどの課に就職したいか」というアンケート結果も発表され、女優課が４６・３％、アイドル課が４４・２％、ギャル課が９・５％という結果に。きぃぃりぷは「ギャルは日本の文化なのでトップを取ってほしい」と期待しただけに無残な結果に終わり「いやおかしいですよねー、ちょっとびっくりしちゃって」と不人気ぶりにぼやき。「ギャル課、そんなにモチベ低いのかなって。でもギャルなんで多分投票なんていらないっしょってマインドでは一応いるんで」とポジティブに語り、笑わせた。