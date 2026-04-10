タレント・長州小力の所属事務所が１０日、長州の道路交通法違反容疑についてコメントを発表した。

長州の所属事務所は「長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。今後の対応について「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」とした。

続けて「弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます」とコメントした。

長州は同日、西口プロレス公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画に出演。一連の経緯について「赤信号で止まっているとき、椅子の間に物を落としてしまい、青信号になったと思い込んで左折をしたところ、交差点にいた警察官に指摘された」と説明し、運転免許の提示を求められた際に有効期限が３月５日で切れていることに気づいたと話した。

長州は「やったことに関しては後悔しかありません。いろんな方に迷惑をかけたので、心より申し訳ありませんでした」と約１０秒間頭を下げ、謝罪した。