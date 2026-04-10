任期満了に伴う出水市長選挙は12日の投票に向け一騎打ちの戦いとなっています。立候補したのは、届け出順に、新人で元出水市議会議長の田上真由美さん（62）、現職で3期目を目指す椎木伸一さん（66）の2人で、いずれも無所属です。

少子高齢化で人口が5万人を切ろうとしている中、両候補は人口減少に歯止めをかけたいと政策を訴えています。

（田上真由美候補（62）無・新）「これからの出水をつくっていく若い世代につないでいくために今、私たちが頑張らなければならないと思っている」

新人の田上真由美さんは出水市中央町出身の62歳。2006年の市議選で初当選し、市議を19年あまり務め、そのうち2年、議長をしました。

人口減少対策として、新たな返礼品を取り入れたふるさと納税や物流拠点となる企業誘致で財源を確保し、子育て支援に活用したいと訴えています。

（田上候補を応援 犬井美香・薩摩川内市議）「田上候補は目で見てそれを実行できる人。出水市はポテンシャルの高いまちなので、ぜひそのポテンシャルをいかせる人物として田上候補に頑張っていただきたい」

（椎木伸一候補（66）無・現（2））「どうかみなさん、今の市政を止めないでください。このまま絶対に出水市を鹿児島県で一番立派な市にしたい」

現職の椎木伸一さんは出水市高尾野町江内出身の66歳。2018年に初当選し、現在、2期目です。

給食の無償化や子ども医療費の窓口負担ゼロなど2期8年の実績を強調した上で、人口減少対策として子育て支援の充実を進めたいと市政の継続を訴えます。

（椎木候補の後援会会長 伊藤祐一郎元知事）「彼は私が見た中で一級の首長、安定して市政の発展のために任せられる人。各方面に気配りをしながら個別のテーマを的確に解決、対応する能力。また4年間、椎木候補に託してほしい」

選挙の争点の1つ 人口減少対策

日本一のツルの越冬地、出水市。2006年に出水市と高尾野町、野田町が合併して誕生しました。

（記者）「出水市の本町通り商店街。日曜日の昼前だが人通りはまばら」

合併時の人口はおよそ5万8000人でしたが、この20年で年々減少し、現在は5万人あまり。選挙の争点の1つが人口減少対策です。

（保育士 50代）「大きな会社が来るとか、雇用先の確保が一番じゃないか」

（農業 20代）「（同世代で）県外に出ていった人も多い。もっと栄えていったらいいがそれもなかなか難しいと思う」

（主婦 30代）「送り迎えがけっこう多くて、今はバスも少なくなってきているので、交通機関がもうちょっと充実したらいいのかな」

（飲食店勤務 40代）「保育施設の充実、（選択肢が）広がると預けやすく選びやすくなる」

（金融業 30代）「毎年ツルが1万羽以上来るので観光面でも、人がたくさん来ることでできることもあるので期待したい」

半世紀、まちの変化を見守ったお店は

出水市のファミリーレストラン「ライラック」です。1977年の創業から半世紀、まちの変化を見守ってきました。

（店主 原田美和子さん）「ここをはじめた頃は夜中2時ぐらいまで人がたくさんいたが、最近夜は全然人通りがない」

2009年には、パイオニアとNECの工場が相次いで閉鎖になり、およそ1000人の雇用が失われました。商店街の店は少なくなり以前の活気は失われたと話します。

（店主 原田美和子さん）「跡継ぎがいないのが一番（の原因）。働ける場所があれば帰ってくる。でもどうしても職がない」

2人の候補は…

人口減少を食い止め、街の賑わいをどう取り戻すか？2人の候補は。

（田上真由美候補（62）無・新）「地域の衰退を止めるために伴走型支援を行い、出水市で雇用が創出される仕組みも大事。企業誘致もそうですし、新事業の支援も必要」

（椎木伸一候補（66）無・現（2））「企業誘致、社会資本の整備も含めて取り組んできたが、美しい安心して住める住みたいと思うようなまちをつくることが一番重要。そこに注力をしていきたい」

出水市長選挙の投票日は12日日曜日で即日開票されます。

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