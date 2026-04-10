ディズニー公式ライセンスのキッズカメラが、写真・映像撮影用品などで有名な株式会社ケンコー・トキナーより3月19日より発売されました。

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3種類のミッキーボイス、オリジナルフレーム、動画撮影やゲームもでき、思い出を子ども目線で撮れる楽しいカメラです!

ディズニー公式ライセンスのキッズカメラ 第一弾

ディズニー公式ライセンスによる初めてのキッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞が発売されました。

小型軽量で持ちやすく、使い方も簡単なので、お子様のはじめてのカメラに最適です。

色々な使い方が出来るので、思い出作りやプレゼントにしてみてはいかがでしょうか。

ネックストラップもかわいい♪

【特長】

1.おしゃべり機能

電源オン・オフ時、シャッターを切った時にミッキーボイス(3種類)が流れます。ミッキーの声を聞きながら楽しく撮影できます。

2.キャラクターのオリジナルフレーム

20種類のオリジナルフレームを搭載しているので、大好きなキャラクターと一緒に写真が撮れます。

3.ゲーム機能

めいろなどのゲームが3種類入っています。

4.自撮り機能

リアカメラに切り替えて自撮りもできます。お友達や家族とツーショットも楽しめます。

5.外部に転送可能

データはmicroSDHC/SDXC (別売) に保存。付属のUSBケーブル（Type-A to Type-C）でパソコンに取り込めます。

付属のUSBケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。

自由研究に使える顕微鏡もあり

ケンコー・トキナーでは、ミッキーマウスやドナルドダックのイラストがかわいい顕微鏡も以前から発売されています。

持ち運びに便利な大きさで、スマホに取り付けて撮影も可能なので、普段の遊びや、自由研究で活用できそうです。

そのほか、観劇に便利な双眼鏡やオペラグラスなども販売中。

ケンコー・トキナーの公式オンラインショップをチェックしてみてください。

また、キッズカメラの第二弾として、トイ・ストリー柄も販売予定とのこと。

こちらのデザインも楽しみです。

■商品名:キッズカメラ＜ミッキー＆ミニー＞

JANコード:4961607220542

発売日:2025年3月19日(木)

価格:オープン価格

※ケンコー・トキナーオンラインショップで価格:7,700円（税込）