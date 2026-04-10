本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/10（金）



EUR/USD

1.1520（8.32億ドル）

1.1530（19.0億ドル）

1.1700（9.09億ドル）

1.1740（6.07億ドル）

1.1800（13.0億ドル）



USD/JPY

158.00（19.0億ドル）

160.00（9.67億ドル）



GBP/USD

1.3500（5.72億ドル）



ユーロドルは1.1700に中規模のピンポイント設定あり

ドル円は158.00に大規模、160.00に中規模の設定あり

ポンドドルは1.3500と上方の水準に設定あり

外部サイト