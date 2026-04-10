この記事をまとめると ■アルファロメオの往年のコンセプトカーが次世代EVのモチーフに浮上している ■プロテオは可変ルーフと4WDなどの先進技術が与えられたコンセプトカーだった ■市販化されなかった伝説の1台が時を超えて蘇る可能性に胸アツ

SLKよりも前にリトラクタブルハードトップを実現

電動化という静かでも大きな波が寄せているいま、情熱系ブランド代表のアルファロメオはどう乗り越えていくのでしょうか。これまで伝えられているところによると、次のEVクーペには往年のスタイルモチーフを採用するとかしないとか。熱いモデルを積み上げてきたミラノの古豪が選んだのは、1980年代末のコンセプトカー「164プロテオ」というのが有力視されています。

アバンギャルドで、伝説的とも称され、アルファロメオ博物館の一等席に飾られた164プロテオとはどんなクルマだったのでしょうか。

1991年のジュネーブショーで発表された164プロテオは、名前からも推察できるように、当時のフラッグシップセダンだった164のコンポーネントを活用したコンセプトモデル。プロテオとは、ギリシャ神話に出てくる「形や変化を司る」神の名で、クーペとカブリオレ双方のスタイルをもつことに由来しています。

電動でリヤバルクヘッドの後ろに収納できるガラス製のリトラクタブルハードトップを備えており、のちにこのアイディアをメルセデス・ベンツSLKが市販化していますが、アルファロメオは特許申請をしなかったことをいまでも悔やんでいるのだとか。

デザインは、当時のアルファロメオ・チェントロ・スティーレ（デザインセンター）によるもので、のちに登場するGTVやスパイダー（916系）の三連プロジェクターヘッドライトなどのデザイン要素に大きな影響を与えました。

なにしろ、この計画にはアルファロメオのデザインディレクター、ウォルター・デ・シルバ、アルベルト・ベルテッリ、ベネデット・カルメロ、サテライトスタジオのストラS.p.A.からはゴッタルド・ブストレオ、ロベルトとアルフレード・ストラらが出席するという最高レベルで、「社運」を賭けたものに等しかったかと。なるほど、30年以上たったいまでも選ばれるデザインが仕上がるわけです。

アニエッリの念願は時を超えて実現するのか

また、コンセプトカーといえども、当時としては珍しくフルカーボンでボディを製作し、ガラスルーフは光に応じて濃度が変わるクロミックガラスを用いるなど、量産に向けたアイディアも取り入れられています。

45秒で開閉可能なガラスルーフは完全に収納されるのですが、リヤトランクの荷室はさほど犠牲にされていないというのもアルファロメオらしからぬユーティリティ（笑）。ここで開発された実効性のあるパッケージは、916系に引き継がれていることはいうまでもないでしょう。

前述のとおり1987年にデビューしていた164のシャシーとエンジンが流用されていますが、全長は短縮され、カブリオレゆえの補強がなされています。搭載されたのは3リッターV6 24バルブエンジン、おなじみのブッソユニット。最高出力は約260馬力というのはストック状態で、理論値とか予測値での最高速度は250km/hと設定。ちなみに、GTVの最終型3.2 V6 24Vの最高速は255km/hですので、信憑性は低くありません。

さらに、後の164Q4で採用されたフルタイム4WDシステム「ビスコマチック」を先駆けて搭載。これは、オーストリアのシュタイヤプフと共同開発したビスカスカップリングを用いたシステムで、Q4と同じくゲトラグ製6速MTと組み合わされています。さらに、4輪操舵システムも採用された模様ですが、詳細は詳らかにされていません。市販GTVのコーナリングGはFF車として屈指の性能を誇っていたので、なにかしら関連があるのかもしれません。

フィアットの総帥だったジャンニ・アニエッリは164プロテオの市販化を強く望んだと伝えられていますが、その望みはGTVとスパイダー、ひいてはイル・モストロ「SZ」へと託されました。

少しオーバーな表現をすれば、イタリアの期待を一身に背負ったかのような164プロテオが、30年の時を超えてよみがえるかもしれないというのは、感慨なしに語れません。がぜん、次期クーペに対する期待が高まってきたのは、筆者だけではないでしょう。