女優の川栄李奈が4月10日、自身のInstagramのストーリズを更新。俳優の廣瀬智紀との離婚を報告したが、その“直前”に投稿された内容にも注目が集まっている。

2人は2019年5月に結婚と妊娠を同時発表。同年11月には第1子が誕生し、さらに2023年6月には第2子が生まれるなど、順風満帆な家庭を築いているように見られていた。

「川栄さんはAKB48卒業後、2016年の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』、さらに2021年の『カムカムエヴリバディ』と話題作に出演し、国民的女優へと成長。一方の廣瀬さんも舞台を中心にキャリアを重ねてきました。

スポニチアネックスによると、2人の知人は『すれ違いによるもので、何か大きなきっかけがあったわけではない』と証言しており、仕事と家庭のバランスに悩んだ末の決断とみられています」（芸能記者）

ただ、結婚当初から決して平坦な道のりではなかった。廣瀬は結婚前、川栄と別の女性との“二股交際”が『週刊文春』によって報じられており、世間から厳しい視線が注がれる中でのスタートだったことも事実だ。

そんな中で今回、離婚報告とともに改めてクローズアップされたのが、5日にインスタに投稿された内容だ。

「川栄さんは今年3月まで、舞台『千と千尋の神隠し』の韓国・ソウル公演に出演。約2か月にわたって日本を離れていました。

帰国後に投稿されたこの日のポストでは、子ども2人と実の姉とともに沖縄旅行へ出かけたことを報告。“夫不在”の旅だったことが分かっています」（同前）

投稿では、久々に子どもたちと過ごす時間への思いが、ストレートな言葉でつづられていた。

《長い間韓国に行ってたので なんでも買ってやる、好きなものを選べ！！と、特大の甘やかし》

さらにーー。

《子供たちにはたくさん旅をさせてあげたい 世界は広いということを教えたい 4月、新学期が始まりますね！みんな楽しむんだよっ》

子どもたちの未来に向けた、母としての願いがにじむメッセージだった。

「さらに投稿には、子どもの手のひらや、2人の子どもの両脚とその影が映った写真も添えられていました。

川栄さんはこれまで、自身の子育てや母親としての“あり方”について、あまり発信してきませんでした。役者という立場上、プライベートを前面に出さないスタンスだったように思います。

これまでのインスタでも仕事に関する投稿が中心で、子どもたちの話題はほとんど出てきませんでした。そんな中で今回、母親としての一面を覗かせています。これは“区切り”がついた後だからこそ語れた言葉だったのではないか、と見る向きもあるのです」（芸能プロ関係者）

この決断が子どもたちにとって最善となることを願いたいーー。