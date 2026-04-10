鯨木、オカルトを題材にしたコンセプトアルバム『隠匿領域』リリース決定
歌い手の鯨木が、4月22日に自身2作目となるコンセプトアルバム『隠匿領域』(よみ：いんとくりょういき)をデジタルリリースすることを発表した。
今作は、鯨木が大好きだという、都市伝説・ミステリー・怪談・ネットホラーなど、様々なジャンルの「オカルト」を題材にしており、9名のボカロP・作家の楽曲提供によるコンセプトアルバムだ。
鯨木のアルバムリリースは、2024年4月に発売した『黎明』から約2年振りで、ジャケットイラストは、イラストレーター・BAKUIによる描き下ろしが実現。5月16日に東京・池袋harevutaiにて開催されるワンマンライブ、「LIMINAL」のキービジュアルも同様に担当しており、一環したビジュアルイメージとコンセプトが展開されている。
4月10日に行われたツイキャス放送内では、アルバムジャケットの他、全9曲のトラックリストが公開、特設サイトオープンがアナウンスされた。鯨木は各楽曲の隠されたテーマの全ては明かさず、「たくさん曲を聴いて、ぜひ謎を解き明かして欲しい」と話し、ファン以上に鯨木が胸を踊らせていた。
また、これから予定しているオフィシャルのインフォメーションスケジュールも発表、アルバムの中からミュージックビデオの公開を予定しているようだ。
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・鯨木 コメント
2作目となるオリジナルアルバム『隠匿領域』をリリースします。
今回は僕自身の好きな物を形にしたいと思い、「オカルト」を主軸にしてボカロP・作家のみなさんに楽曲制作していただきました。
1曲ごとに隠されたテーマをみなさんの耳で解き明かして欲しいです。
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【リリース情報】
2nd アルバム『隠匿領域』
2026年4月22日(水) デジタルリリース
Pre-add/Pre-save：https://kujiragi.lnk.to/IntokuRyoiki
TRACK LIST
1.T+ 1000 Music & Lyrics：伊根
2.PLEASE ME. Music & Lyrics：■37
3.赦して Music & Lyrics：FLG4
4.デマラヴァ Music & Lyrics：煮ル果実
5.身 Music & Lyrics：シャノン
6.SICKS…? Music & Lyrics：ソガケイスケ(エイハブ)
7.ダーケスト Music & Lyrics：黒うさぎ
8.ざしきわらし Music & Lyrics：Peg
9.スイムリープ Music & Lyrics：ZEROKU
Jacket Illust：BAKUI
公式サイト：https://kujiragi.jp/2ndalbum
【ライブ情報】
＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜DAY〜＞
＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜NIGHT〜＞
公演日程：2026年5月16日(土)
DAY：14:15 開場／15:00 開演 16:30終演予定
NIGHT：18:15 開場／19:00 開演 20:30終演予定
サポートメンバー：Gt.きこり Ba.ナツメ ユウキ Dr.初穂
会場：東京「harevutai」
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai
https://harevutai.com/access/
公式サイト：https://kujiragi.jp/liminal
【生誕記念グッズサイト】
https://kujiragi.jp/seitankinen/
関連リンク
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