歌い手の鯨木が、4月22日に自身2作目となるコンセプトアルバム『隠匿領域』(よみ：いんとくりょういき)をデジタルリリースすることを発表した。

今作は、鯨木が大好きだという、都市伝説・ミステリー・怪談・ネットホラーなど、様々なジャンルの「オカルト」を題材にしており、9名のボカロP・作家の楽曲提供によるコンセプトアルバムだ。

鯨木のアルバムリリースは、2024年4月に発売した『黎明』から約2年振りで、ジャケットイラストは、イラストレーター・BAKUIによる描き下ろしが実現。5月16日に東京・池袋harevutaiにて開催されるワンマンライブ、「LIMINAL」のキービジュアルも同様に担当しており、一環したビジュアルイメージとコンセプトが展開されている。

4月10日に行われたツイキャス放送内では、アルバムジャケットの他、全9曲のトラックリストが公開、特設サイトオープンがアナウンスされた。鯨木は各楽曲の隠されたテーマの全ては明かさず、「たくさん曲を聴いて、ぜひ謎を解き明かして欲しい」と話し、ファン以上に鯨木が胸を踊らせていた。

また、これから予定しているオフィシャルのインフォメーションスケジュールも発表、アルバムの中からミュージックビデオの公開を予定しているようだ。

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・鯨木 コメント

2作目となるオリジナルアルバム『隠匿領域』をリリースします。

今回は僕自身の好きな物を形にしたいと思い、「オカルト」を主軸にしてボカロP・作家のみなさんに楽曲制作していただきました。

1曲ごとに隠されたテーマをみなさんの耳で解き明かして欲しいです。

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【リリース情報】

2nd アルバム『隠匿領域』

2026年4月22日(水) デジタルリリース

Pre-add/Pre-save：https://kujiragi.lnk.to/IntokuRyoiki TRACK LIST

1.T+ 1000 Music & Lyrics：伊根

2.PLEASE ME. Music & Lyrics：■37

3.赦して Music & Lyrics：FLG4

4.デマラヴァ Music & Lyrics：煮ル果実

5.身 Music & Lyrics：シャノン

6.SICKS…? Music & Lyrics：ソガケイスケ(エイハブ)

7.ダーケスト Music & Lyrics：黒うさぎ

8.ざしきわらし Music & Lyrics：Peg

9.スイムリープ Music & Lyrics：ZEROKU Jacket Illust：BAKUI 公式サイト：https://kujiragi.jp/2ndalbum

【ライブ情報】

＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜DAY〜＞

＜KUJIRAGI ONE MAN LIVE 「LIMINAL」〜NIGHT〜＞ 公演日程：2026年5月16日(土)

DAY：14:15 開場／15:00 開演 16:30終演予定

NIGHT：18:15 開場／19:00 開演 20:30終演予定

サポートメンバー：Gt.きこり Ba.ナツメ ユウキ Dr.初穂

会場：東京「harevutai」

〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai

https://harevutai.com/access/ 公式サイト：https://kujiragi.jp/liminal 【生誕記念グッズサイト】

https://kujiragi.jp/seitankinen/