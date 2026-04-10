サウルスが4月15日に6thシングル「インターネット・ステイト」を配信リリースすることが決定した。

本作は結成初期メンバーのくるみ（B）が脱退し、サポートベースを迎えた新体制での初の楽曲になる。

冒頭、ボコーダーによるロボットボイスが印象的に響く本作はリスナーをまるでネットの海へと誘うように幕を開ける。インターネットに囲まれ、支配されているかのような現代の日常。その中で募る焦燥感や違和感を、疾走感あふれるサウンドに乗せて描き出した一曲となっている。

楽曲プロデューサーには前作に続きSumikaやOfficial髭男dismなどを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、サウルスの真っ直ぐな熱量と、緻密かつダイナミックなサウンドメイクが溶け合った仕上がりとなった。

さらにサウルスは、2026年の奇数月である5月、7月、9月、11月に下北沢にて連続自主企画を開催することを発表。その第一弾として、5月26日に下北沢DaisyBarで行われる公演の対バンが明らかとなった。

閃光ライオット2025グランプリに輝いたミクスチャーロックバンド「めっちゃ美人」、攻撃的なサウンドと自棄の世界観が印象的なオルタナティブボカロックバンド「YANK」を迎えた3マンとなる。

また、同タイミングで新たなアーティスト写真も公開された。「サウルスという着ぐるみを脱ぎ捨て、本気で向き合う」というコンセプトのもと制作された本ビジュアルは、ユニークさの中に覚悟を感じさせ、彼らの新たな一面、そして次なるステージへの扉を予感させる一枚となっている。

＜サウルスpre.「キラーストリート」 ＞

日時：2026年5月26日(火)

会場：下北沢DaisyBar

出演：サウルス / めっちゃ美人 / YANK

開場/開演：18:30 / 19:00

チケット：前売 2,500円（＋1D）

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