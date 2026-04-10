ウルフアロン1000万円企画 最後の挑戦者“金メダリスト”＆“RIZIN選手”の正体判明！
11日15時スタートのABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で放送される目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の続報として、MMAファイターの矢地祐介、柔道家の高藤直寿の参戦が決定した。（※高藤の「高」は正しくは「はしごだか」）
【写真】ウルフアロンへの挑戦者 最後の2人が決定！
『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として15時30分より第1部、さらに21時より第2部を放送する。
2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、このたび新たにウルフに挑む挑戦者2名が解禁。まず“金メダリスト”は、東海大学の先輩であり、ウルフと同じく柔道で世界を制した金メダリスト・高藤直寿。先日引退を発表したばかりの高藤は調印式後に行われた記者会見で「アロンと戦うことを想像していなかったです。強そうだなという印象」と語りつつ、「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」と覚悟を見せた。
そして“RIZIN選手”は、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見ではウルフに対峙し「厚みがすごい」と体格差を認めつつも、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を語った。総合格闘家としての誇りを胸に、学校の後輩である金メダリストの牙城に挑む。
『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を放送するABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』は11日15時スタート。
【写真】ウルフアロンへの挑戦者 最後の2人が決定！
『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、このたび新たにウルフに挑む挑戦者2名が解禁。まず“金メダリスト”は、東海大学の先輩であり、ウルフと同じく柔道で世界を制した金メダリスト・高藤直寿。先日引退を発表したばかりの高藤は調印式後に行われた記者会見で「アロンと戦うことを想像していなかったです。強そうだなという印象」と語りつつ、「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」と覚悟を見せた。
そして“RIZIN選手”は、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見ではウルフに対峙し「厚みがすごい」と体格差を認めつつも、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を語った。総合格闘家としての誇りを胸に、学校の後輩である金メダリストの牙城に挑む。
『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を放送するABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』は11日15時スタート。