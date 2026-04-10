阿部真央、6月から開催のライブハウスツアータイトルが＜年女興行＞に決定
阿部真央が、6月からスタートするライブハウスツアーのタイトルとロゴを発表した。
ツアータイトルは、＜阿部真央ライブハウスツアー2026「年女興行」＞に決定。あわせて公開されたロゴは、午年生まれで2026年に年女を迎えた阿部真央が、颯爽と馬に跨る姿を描いたメモリアルなデザインに仕上がっているという。
本ツアーは、6月6日の福岡DRUM LOGOS公演を皮切りに、全国9都市10公演を駆け抜ける。チケットの一般発売は4月11日10時よりスタートする。詳細はツアー特設サイトをチェックしてほしい。
◾️＜阿部真央ライブハウスツアー2026「年女興行」＞
2026年
6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS
6月7日（日） 熊本：B.9 V1
6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM
6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24
6月26日（金） 宮城：仙台Rensa
6月28日（日） 新潟：新潟LOTS
7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL
7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO
7月11日（土） 大阪：なんばHatch
7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)
チケット一般発売：2026年4月11日（土）10:00〜
特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026
◾️「Buddy」
2026年2月18日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Buddy
※NHK「みんなのうた」2026年2〜3月放送
◾️「Ding-dong」
2026年1月21日（水）配信リリース
配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong
※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オ
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