ザ・ハイロウズ、オリジナルアルバム全8作品＆レアリティーズ2作品のアナログ盤を復刻盤として発売決定
ザ・ハイロウズが、全10作品のアナログ復刻版を9月30日にリリースすることを発表した。
今回発売するのは、1995年から2004年に発売されたオリジナルアルバム全8タイトルとレアリティーズ2タイトル、計10タイトルがアナログ盤（2020リマスター）で一斉発売されたものだ。現在は入手困難となっている作品もあるため、この機会にぜひチェックしていただきたい。
◾️プラケース仕様 全10作品ラインナップ
2026年9月30日（水）発売
※全タイトルCD：2020リマスター盤
◆『THE HIGH-LOWS』
商品番号：UPJY-9546
組数：1（12″ 33 rpm）
価格：\4,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『Tigermobile』
商品番号：UPJY-9547
組数：1（12″ 33 rpm）
価格：\4,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『ロブスター』
商品番号：UPJY-9548
組数：1（12″ 33 rpm）
価格：\4,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『バームクーヘン』
商品番号：UPJY-9549
組数：1（12″ 33 rpm）
価格：\4,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『Relaxin’ WITH THE HIGH-LOWS』
商品番号：UPJY-9550/1
組数：2（10″ 33 rpm）
価格：\5,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『flip flop』
商品番号：UPJY-9552/4
組数：3（12″ 33 rpm×2、10″ 33 rpm×1）
価格：\6,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『HOTEL TIKI-POTO』
商品番号：UPJY-9555/6
組数：2（12″ 33 rpm）
価格：\5,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『angel beetle』
商品番号：UPJY-9557/8
組数：2（12″ 33 rpm）
価格：\5,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『flip flop 2』
商品番号：UPJY-9559/62
組数：4（12″ 33 rpm×3、10″ 33 rpm×1）
価格：\7,500（税込）
発売元：ユニバーサル ミュージック
◆『Do!! The★MUSTANG』
商品番号：BVJL-144〜145
組数：2（12″ 33 rpm）
価格：\5,500（税込）
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ
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