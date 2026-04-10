ザ・ハイロウズが、全10作品のアナログ復刻版を9月30日にリリースすることを発表した。

今回発売するのは、1995年から2004年に発売されたオリジナルアルバム全8タイトルとレアリティーズ2タイトル、計10タイトルがアナログ盤（2020リマスター）で一斉発売されたものだ。現在は入手困難となっている作品もあるため、この機会にぜひチェックしていただきたい。