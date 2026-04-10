まさか、【ZARA】に売ってるなんて！ 大人におすすめ♡「こなれスニーカー」

カジュアルなスニーカーを大人コーデに取り入れるなら、色味や素材感にこだわってみて。上品なテイストのスニーカーなら、きれいめコーデのさりげないハズしアイテムにもぴったりです。そこで今回編集部が注目したのは、スポーティすぎず上品な【ZARA（ザラ）】のスニーカー。コーデのこなれ感をアップしたい人にもおすすめです。

軽やかさが魅力のスニーカー

【ZARA】「ソフトダービーシューズ」\4,390（税込・セール価格）

薄底で軽やかな雰囲気が魅力のスニーカー。甲のパーツが独立した、サイズ調整のしやすいダービーシューズのデザインをベースにしているのが特徴的。部分的にスエード素材を使用しているほか、柔らかなブラウンカラーも上品で、大人のきれいめコーデにも馴染みそうです。シンプルコーデに合わせるだけで、こなれ感を醸し出せるかも。

品のいいリアルレザースニーカー

【ZARA】「コントラストリアルレザーランニングスニーカー」\8,590（税込）

リアルレザーを使用した高級感のあるスニーカー。こちらも薄底でボリュームが出すぎず、すっきりとした印象です。ブラックにホワイトのコントラストカラーが効いており、シンプルなコーデのアクセントにもぴったり。カジュアルになりすぎず、大人もヘビロテしやすい一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M