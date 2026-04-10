シンガーソングライター・大東まみが、5月からスタートする6ヶ月連続リリース企画の第1弾として新曲「Candy」を5月13日(水)デジタルリリースする。

日本女子サッカーリーグ“なでしこリーグ”2026年度公式テーマソング「リフレイン」に続く本作「Candy」は、「終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」という思いをテーマに制作された楽曲。

「“いい子”にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う」というコンセプトのもと、“恋”と“愛”と“情”の違いがわからないまま大人になったという、難しい恋愛心情を描いている。

さらに、「Candy」のリリースを記念して、Pre-add / Pre-save（配信事前予約）キャンペーンを開催。期間中に登録した人全員に、「Candy」の弾き語り動画が視聴できるアクセスQRコードがプレゼントされる。ライブでも未発表の新曲で、今回が初公開となる。

そして5月からの6ヶ月連続リリースと連動した弾き語りワンマンライブシリーズの、5月・6月・7月のゲストと詳細も発表された。それぞれ宮崎一晴(クジラ夜の街)、倉品翔(GOOD BYE APRIL)、冨岡 愛をゲストに迎え、各公演ごとに異なるセッションや対話が生まれる弾き語りライブとして展開される。シリーズタイトル「交差点」が示す通り、それぞれの音楽や感情が交わる場となりそうだ。

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■大東まみ コメント

別れは必ずしもバッドエンドでしょうか。

もうそばにいなくても、新しい恋に夢中になっても胸の奥でじんわり温かくて

戻りたいとは思わないのに思い返すと少し切ない。

そんな時間を大好きな人と過ごせたのなら、たとえ別々の道を選んだとしても

ハッピーエンドともとれるかもしれないと思いこの曲を書きました。

今はまだ触れると痛む傷もいつか癒えて

二人でいた日々を懐かしめるその日まで、この曲が寄り添いますように。

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Digital Single「Candy」

2026年5月13日（水）配信リリース

▼Pre-add & Pre-save

https://lnk.to/pre_candy

▼「Candy」 Streaming & Download

https://lnk.to/daito_candy

＜大東まみ 6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ＞

「交差点」vol.1

5月24日（日）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：宮崎一晴(クジラ夜の街) 「交差点」vol.2

6月26日（金）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：倉品翔(GOOD BYE APRIL) 「交差点」vol.3

7月24日（金）東京・池尻大橋GOOD TEMPO

Guest：冨岡 愛 先着先行：4月11日（土）10:00 〜 4月27日（月）18:00

一般発売：5月2日（土）10:00

URL：https://eplus.jp/daitomami/