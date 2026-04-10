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01.Melty Love
02.TIP TOP
03.FIRE!!
04.Snowflakes (Live)
05.Unmelting Snow (Live)
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¡ãGirls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É¡ä
01.Snowflakes
02.Good Night Santa
03.Shangri-la
04.Party Time!
05.WINTER LIVE Special session / ¾®ÅÄÍ®ÍÕ, ¾®Àîºù²Ö, »³¸ýåºÍå
06.80¡Çs Lover
07.Juga Juga JUNGLE
08.LET ME DANCE Dance Track
09.LET ME DANCE
10.Pretty Boss / KIRA
11.Flutter / ¾®ÅÄÍ®ÍÕ, ¶ùÃ«É´²Ö
12.¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¯¤ì¤¿´ñÀ× / Äá²°Èþºé, ¾®Àîºù²Ö, »³¸ýåºÍå
13.First Love
14.Make My Day
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16.♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie
17.Good Days
18.C¡Çmon Neo Zipang!!!
19.HERE WE GO
20.¥Á¥å¥ï¥Ñ¥Í¡ª
21.Unmelting Snow
22.I wanna Àë¸À
23.Melty Love
24.WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É Special medley
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥á¥ê¥¯¥ê¡ª / Holy Magic ¡ÁÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²ò¤±¤Ê¤¤ËâË¡¡Á / STARRRT! / Swipe Up / Girls Revolution
25.Âç»ö¤Ê¥â¥Î
26.¥À¥¤¥¸¥ç¥¦¥Ö
27.Magic
¡¦Girls² WINTER LIVE 2025 ¡ÈSnowflakes¡É - Documentary
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01.Melty Love (Music Video)
02.Melty Love (Music Video Making Movie)
◾️¡ãGirls² 7th Anniversary ¡ÈSeven¡ßSeven in Bloom -The Live-¡È¡ä
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17:00 ³«¾ì / 18:00 ³«±é
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https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40436/
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