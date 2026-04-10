AKB48・鈴木くるみ、卒業を発表「たくさん失敗してしまうこともありましたが…」 12歳から9年半所属
アイドルグループ・AKB48の鈴木くるみが10日、グループのオフィシャルブログを更新し、卒業を発表した。
【写真】鈴木くるみ、大人の色気にも挑んだ写真集の表紙解禁
ブログでは「鈴木くるみ 卒業に関してのご報告」と題し、「本日4月10日（金）「ここからだ」公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」と報告。本人のコメントとして「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
続けて鈴木は「私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました」と振り返り、「たくさん失敗してしまうこともありましたが、その度に味方でいてくださったファンのみなさんやメンバー・スタッフのみなさんに支えていただき、ここまで続けてくることができました」と周囲への感謝をつづった。
そして最後に「残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」と結んだ。
鈴木は2004年9月2日生まれ、東京都出身。16年、第16期生のオーディションに合格した。17年に、チームA所属となる。グループ内では“グラビア選抜”としても知られてきた。
【写真】鈴木くるみ、大人の色気にも挑んだ写真集の表紙解禁
ブログでは「鈴木くるみ 卒業に関してのご報告」と題し、「本日4月10日（金）「ここからだ」公演にて、AKB48メンバー 鈴木くるみが卒業を発表いたしました」と報告。本人のコメントとして「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
そして最後に「残り少ない時間ではありますが、ファンのみなさんからいただいた愛をお返しできるように、感謝の気持ちを伝えながら過ごしたいと思います。最後までよろしくお願いいたします」と結んだ。
鈴木は2004年9月2日生まれ、東京都出身。16年、第16期生のオーディションに合格した。17年に、チームA所属となる。グループ内では“グラビア選抜”としても知られてきた。