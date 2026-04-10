衛星通信大手のスカパーＪＳＡＴは、４月１２日の「世界宇宙飛行の日」に合わせ、「宇宙に関する意識調査２０２６」のアンケート調査結果を公表した。

宇宙人はいると思うかどうかを聞いた質問に対し、「いると思う」との回答は７０・３％に上り、前年調査より５・２ポイント上昇した。

宇宙に関心があるかどうかについては、「関心ある」が５０・７％で過半数を超えた。「地球のように人が暮らせる惑星は他にもあると思う」との回答も６９・１％に上り、「人生で１回は宇宙に行ってみたい」は３４・７％だった。

未確認飛行物体（ＵＦＯ）を「見たことがある」との回答も９・５％あり、地域別で「北海道・東北」が１２・１％と他地域より高かった。

宇宙ビジネスについては、「将来有望だと思う」と４７・６％が回答し、「月に一般の人が移住するようになると思う」との回答も４５・３％に上った。

また、宇宙で五輪が開催された場合、日本の選手団長になってほしいアスリートを尋ねたところ、米ドジャースの大谷翔平選手が１１２票でトップだった。

調査は３月３〜５日、全国の１５〜６９歳の男女１０００人を対象にインターネット上で実施。４月１２日は、１９６１年に旧ソ連の宇宙飛行士ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功した日で、同社は２０２２年から毎年調査している。