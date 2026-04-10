歌手でショートカットモデルの叶望立夏（かのん・りっか）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ナイトブラショットを投稿した。

4月10日は「ショートカットの日」。「アパレルモデル」と題し、「BAMBI WATER様のナイトブラモデルをさせていただきました」と報告した。谷間あらわなピンクやグレーのランジェリー姿でポーズをとり「楽天などで大人気のBAMBI WATER様もちろん私も知っていたので素敵な撮影にお呼びいただけて嬉しかったです」とつづった。さらに「ヘアメイク いつもより大人っぽくとても綺麗に可愛くしてくださいました」と伝えた。

また、別の投稿では「トレーニングday」とし、パーソナルトレーニングの様子をアップ。黄色とグレートレーニングウエア姿を披露して「今週も水着での広告撮影が控えてるし 大好きな夏がもうすぐやってくるから 生誕イベントに向けてしっかり身体作り頑張る」と意気込んだ。

ファンやフォロワーからも「最高に可愛い〜」「本当に美人さん」「めっちゃセクシー」「たまりませんねっ」などのコメントが寄せられている。

叶望は大阪府出身。11年に「りっか」としてソロライブ活動を開始。13年3月、名前を「Ritsuka★」に変更。ロック系女性アイドルグループ「＆CRAZY」の活動にも参加。18年には「立夏」、24年1月からは「叶望立夏」に改名。ショートカットのヘアスタイルで、モデル活動も行っている。身長158センチ。スリーサイズはB88−W60−H88センチ。バストはGカップ。