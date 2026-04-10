犬を『触ってはいけない瞬間』６選

飼い主であっても、間違ったタイミングで犬に触れてしまうと、しつけの面で悪影響を与えるだけでなく、愛犬にストレスを与えてしまい、信頼関係を損ねてしまう恐れがあります。

ここでは、犬を『触ってはいけない瞬間』とその理由をみていきましょう。

1.食事中や排泄中

犬が食事している最中やトイレをしている最中は、むやみに身体に触れることは控えてください。

食事中は、犬にとって本能的な欲求が高まっているタイミングです。触れると「横取りされる」と本能的に感じてしまい、防衛本能からストレスを覚える犬が多くいます。

また、トイレの最中は無防備な状態なので、こちらも触れられると警戒心が働いてしまい、リラックスした状態で排泄できなくなってしまいます。

2.寝ているとき

寝ているときは、犬たちにとって最も無防備な瞬間です。安心して眠っているときに突然触れられると、「もしかして襲われている！？」と瞬間的に防衛本能が働き、強いストレスを感じたり睡眠の妨げになったりします。

愛犬がゆっくり熟睡しているときは、触れたり声をかけたりせずに、そっと見守ってあげましょう。

3.興奮しているとき

遊んでいる最中や飼い主が帰宅して大喜びしているときは、犬が興奮した状態になることも多いですよね。しかし、興奮している時に触れてしまうと、そのスキンシップが刺激となり、さらに興奮を煽ってしまいます。

興奮しすぎてしまうと、強いストレスにつながったり、うっかり問題行動に発展してしまう恐れもあります。怪我やストレス、問題行動を防ぐためにも、興奮しているときは触れずにコマンド指示で落ち着かせましょう。

4.ひとり離れた場所で休んでいるとき

愛犬が飼い主から離れた場所で休んでいるときは、ひとり静かに休みたいという気持ちから遠くにいます。わざわざ追いかけて触れてしまうと、休息を邪魔することになるので控えてください。

何度もしつこく追いかけて強引にスキンシップをとっていると、「鬱陶しい」と少しずつストレスが蓄積され、最悪の場合、信頼関係にヒビが入る恐れがあります。

5.叱っている最中

叱っている最中にうっかり撫でたり身体に触れたりしてしまうと、犬は「あれ？叱られていないのかな？」「もしかして褒められている？」と勘違いしてしまうことも……。叱っているときは、愛犬が喜ぶような行動は控え、毅然とした態度を貫きましょう。

6.要求吠えしているとき

「かまって」「おやつが食べたい」など、要求を訴えようと吠えているときは、触れたり目を合わせたりすることは避けてください。ここで要求に応えたりかまったりしてしまうと、犬は「吠えたら気づいてくれた！」「吠えたら言うことを聞いてくれた！」と思ってしまいます。

次からも吠えることで要求を訴えようとしてくるので、要求吠えには無視を徹底し、落ち着いてから愛情を注いだりしましょう。

飼い主から愛犬に触れる絶好のタイミングとは

飼い主から愛犬に触れる瞬間として、絶好のタイミングはいつなのでしょうか。愛犬の様子や行動を見て判断してください。

こちらをじっと見つめてくるとき 近くにやってきて頭や体を擦り付けてきたとき 前足でトントンと触れてきたとき 足元でウロウロ歩き回っているとき 退屈そうにひとり遊びしているとき

上記のようなタイミングは、犬が「退屈だな」「かまってほしいな」と思っているサインです。ぜひこの瞬間を見逃さずに、かまってあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬は飼い主とのスキンシップを好む傾向にありますが、強引で一方的なスキンシップはストレスになることもあります。紹介した間違ったタイミングでのスキンシップは控え、愛犬が「かまってほしい」と思っている瞬間を察してあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)