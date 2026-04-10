ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【写真集を寄贈】AI使用し「戦前戦後の写真をカラー化」当時の… 【写真集を寄贈】AI使用し「戦前戦後の写真をカラー化」当時の生活が鮮明によみがえる《長崎》 【写真集を寄贈】AI使用し「戦前戦後の写真をカラー化」当時の生活が鮮明によみがえる《長崎》 2026年4月10日 20時12分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎東高校の生徒がAIを使って戦前や戦後の白黒写真をカラー化し、長崎市に寄贈しました。 戦前や戦後の写真をAIでカラー化した写真集です。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 県内で強風「時津町で電線に作業用足場が倒れ掛かる」長崎市では最大瞬間風速22.1ｍを観測《長崎》 【特集】地域密着型スーパー「エレナ」自慢の素材を活かした商品戦略で消費者ニーズに応える《長崎》 【ゆめタウン諫早】計画変更「開業時期を再来年の春」建設資材高騰で１年半ほどずれ込む《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 墓, ネジ, 工場, 仏壇, 長野, 床暖房, マンション, 静岡, 海