「こんなに可愛い子でもお腹出てるんだ」整形アイドル、「写らないとこ全部気抜いてく」姿を公開！
YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「写らないとこ全部気抜いてく」姿を公開しました。
【写真】轟ちゃんのおなかに注目集まる
コメントでは「なんでお腹にしかつかないんだろwwww」「お腹もっちりで可愛いのに顔スッキリ」「めっちゃ面白いwwwww」「同じ方ですか？」「こういう素の感じが一番魅力的だと思う！」「こういうのちゃんと見せるの好感持てる」「こんなに可愛い子でもお腹出てるんだと思ったらなんか安心した」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】轟ちゃんのおなかに注目集まる
「こういうのちゃんと見せるの好感持てる」轟ちゃんは「←広告用写真 現実→ 写らないとこ全部気抜いてくスタイル」とつづり、1枚の画像と1枚の写真を投稿。画像は化粧品の広告ビジュアルで、美しい轟ちゃんの顔がメインで写っています。一方、写真は広告ビジュアルを撮影中の“現実”の姿で、短い丈のトップスからおなかがはみ出ています。ボトムスもグレーのスウェットと、かなりリラックスした様子です。
『話題のDarichのデニム履きます』YouTubeでは3月10日、『【細すぎる】話題のDarichのデニム履きます』と題した動画を投稿していた轟ちゃん。冒頭から自身を「ちょっと小太りな女の子（33歳）」と紹介し、体型を惜しみなく公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)