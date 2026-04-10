10日（金）は“春の嵐”となりましたが、11日（土）は関東を中心に夏の暑さとなりそうです。また、明け方に発生した台風4号の今後の進路などをフカボリしてお伝えします。

■11日（土）は夏日続出 関東では30℃迫る季節外れの暑さに

11日（土）は西日本〜東日本では天気が回復し、日差しが届くでしょう。25℃前後の暑さとなり、特に関東では30℃に迫るところもありそうです。もし、関東で30℃以上が観測されると、関東では史上最も早い真夏日となります。急に夏の暑さがやってきます。まだ暑さに身体が慣れていませんので、熱中症対策を徹底してください。

【11日（土）の予想最高気温（前日差）季節感】

札幌 12℃（-3）平年並み

仙台 20℃（＋6）5月中旬

金沢 19℃（-3）4月下旬

東京 26℃（＋6）6月中旬

静岡 27℃（＋7）6月下旬

名古屋 24℃（＋5）5月中旬

大阪 23℃（＋2）5月上旬

高知 26℃（＋3）6月上旬

福岡 24℃（＋2）5月中旬

鹿児島 25℃（±0）5月上旬

那覇 26℃（-1）5月上旬

《関東各地の予想》

前橋 28℃（＋9）6月下旬

宇都宮 28℃（＋11）7月上旬

熊谷 29℃（＋10）7月上旬

水戸 26℃（＋7）6月下旬

横浜 26℃（＋7）6月下旬

千葉 25℃（＋4）6月上旬

■北日本では12日（日）にかけて警報級暴風のおそれ

10日（金）に強い雨や風をもたらした低気圧は、さらに発達しながら北海道付近を通過するでしょう。北日本では日本海側を中心に11日（土）も雨が降りやすく、北海道では午後、雪になるところもありそうです。また風の強い状態が続き、12日（日）にかけて暴風に警戒が必要です。高波にも十分注意をしてください。

【予想最大瞬間風速】

11日（土）

北海道 35メートル

東北（太平洋側）30メートル

12日（日）

北海道 30メートル

東北（太平洋側）30メートル

■12日（日）も広く行楽日和 極端な暑さは収まる

12日（日）は東北では日差しが戻りますが、北海道は雨や雪の残るところがあるでしょう。本州付近は引き続き晴れそうです。九州は雲が広がり、夜は雨の降り出すところがあるでしょう。関東の極端な暑さは収まりますが、各地で平年を上回り、5月並みのところも多くなりそうです。

■来週前半は西日本〜東日本で雨

【12日（日）の予想最高気温・季節感】札幌 12℃・平年並み仙台 18℃・4月下旬金沢 19℃・4月下旬東京 24℃・5月中旬名古屋 23℃・5月上旬大阪 23℃・5月上旬高知 23℃・4月下旬福岡 23℃・5月上旬鹿児島 24℃・5月上旬那覇 27℃・5月中旬

13日（月）〜15日（水）は西日本では曇りや雨の天気が続くでしょう。東日本は14日（火）〜15日（水）に太平洋側を中心に天気が崩れそうです。北日本は晴れ間の出る日が多く、13日（月）は特に気温が上がりそうです。札幌は16℃、仙台は22℃の見込みです。九州〜関東では20℃以上の日がほとんどでしょう。

■台風4号が発生 非常に強い勢力でグアムに接近か

10日（金）午前3時に台風4号が発生しました。昨年は台風1号の発生が6月に入ってからでしたが、今年は1月に1号が発生し、月に1個のペースで発生しています。台風4号は海面水温が30℃近い海域を進むため、急速に発達する見込みです。13日（月）には非常に強い勢力となり、14日（火）ごろにかけてグアム島の近くを進む予想となっています。最大瞬間風速は70メートルが予想され、影響が大きく出るおそれがあります。旅行などを予定されている方は、こまめに最新情報を確認してください。その後の進路は不確実なものの、日本の南を北上する可能性があり、父島などで影響が出るおそれがあります。今後の情報にご注意ください。