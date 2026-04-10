ものまねタレントの長州小力（54）が、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている件について、所属する芸能事務所「西口エンタテインメント」が10日、公式サイトで謝罪した。

同社宮成強稔社長名義の文書で発表。「平素より格別のご高配を賜り、心より礼申し上げます。このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます」と謝罪。「正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます」とした。

小力本人の謝罪動画もアップしており「弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます。改めまして、このたびの不祥事につきまして深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とした。

全文は次の通り。

平素より格別のご高配を賜り、心より礼申し上げます。

このたび弊社所属タレントである長州小力が道路交通法違反により、世間をお騒がせしていることについてお詫び申し上げます。

正式処分につきましては慎重に協議の上、後日あらためて公表させていただきます。

また、本件に関する本人からのコメントにつきましては、動画にてご報告させていただきます。

弊社といたしましては、本件を重く受け止め、所属タレントおよび全従業員に対するコンプライアンス意識の一層の徹底を図るとともに、再発防止策を講じ、信頼回復に努めてまいる所存でございます。

改めまして、このたびの不祥事につきまして深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2026年4月10日

西口エンタテインメント株式会社

代表取締役 宮成強稔