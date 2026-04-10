美人気象キャスター、色白美脚際立つミニ丈姿に熱視線「絵になる」「理想の脚線美」
【モデルプレス＝2026/04/10】気象キャスターの戸北美月が4月8日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿の花見ショットを公開した。
【写真】26歳美人気象キャスター「理想の脚線美」ミニ丈姿
戸北は「帰省中、福岡でのお花見3日目！」と福岡での花見ショットを投稿。満開の桜をバックに、ネイビーのテーラードジャケットと美しい脚が際立つショートパンツ姿を公開し、「曇っていましたが春らしい暖かさで、ショートパンツでもたくさん歩くと暑さを感じるくらいでした！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「理想の脚線美」「膝下長くて綺麗な脚」「桜に負けない美しさ」「絵になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人気象キャスター「理想の脚線美」ミニ丈姿
◆戸北美月、ショーパンから美脚スラリ
戸北は「帰省中、福岡でのお花見3日目！」と福岡での花見ショットを投稿。満開の桜をバックに、ネイビーのテーラードジャケットと美しい脚が際立つショートパンツ姿を公開し、「曇っていましたが春らしい暖かさで、ショートパンツでもたくさん歩くと暑さを感じるくらいでした！」とつづっている。
◆戸北美月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵になる」「理想の脚線美」「膝下長くて綺麗な脚」「桜に負けない美しさ」「絵になる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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