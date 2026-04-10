ウエストランド河本、カスタムした愛車公開「センス抜群」「シルエットもかっこいい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/10】お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が2026年4月9日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「M-1」優勝芸人「センス抜群」カスタムした愛車公開
2025年11月に、カワサキの2ストロークオフロードバイク・旧車「F7（175TR）」を購入したことを明かしていた河本は、2026年3月24日、自身のYouTubeチャンネル「河本太、頑張ります。」でカスタムが完成したことを報告。この日のInstagram投稿では「 夜ヒロシさんちにバイク見せに行ったよー！」と言葉を添え、交流のあるお笑いタレントのヒロシが愛車にまたがる姿を公開している。
この投稿は「センス抜群」「シルエットもかっこいい」「ヒロシさんとツーリングしないと」「ガンガン乗ってください」「バイクわかってるって感じ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「M-1」優勝芸人「センス抜群」カスタムした愛車公開
◆ウエストランド河本太、愛車を公開
2025年11月に、カワサキの2ストロークオフロードバイク・旧車「F7（175TR）」を購入したことを明かしていた河本は、2026年3月24日、自身のYouTubeチャンネル「河本太、頑張ります。」でカスタムが完成したことを報告。この日のInstagram投稿では「 夜ヒロシさんちにバイク見せに行ったよー！」と言葉を添え、交流のあるお笑いタレントのヒロシが愛車にまたがる姿を公開している。
◆ウエストランド河本太の投稿に反響
この投稿は「センス抜群」「シルエットもかっこいい」「ヒロシさんとツーリングしないと」「ガンガン乗ってください」「バイクわかってるって感じ」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】