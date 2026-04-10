お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が8日に公式のX（旧ツイッター）を更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の観客動員数について言及した。

西野は「『映画 えんとつ町のプペル 約束の時計台』は、公開から10日間で観客動員数【22万5853人】を記録」と報告。興行収入に換算すると約3億円程度とみられる。「初動は前作を下回り、公開直後にはネガティブな論調も散見されたが、数日を経て口コミが広がり始め、現在は『おや？ もしかして、可能性があるの？ここから、どうなる？』というところまで持ち直している」とつづっていた。

西野は昨年10月にアップしたYouTube動画で、興行収入の流れを説明している。「たとえば興行収入10億円とします。そうすると、基本的に半分は劇場さんに入るんですよ。そして半分のうちの30％は配給会社に入るんです。つまり残りの3億5000万円が制作会社に払われるんです」

前作は27億円のヒットを記録したが、そこで撮影スタッフから「あのときぐらい出さないと負けということですか?」という質問が。これに西野は「あのときはさすがにプラスが出ているんですよ。ですが、制作費はちょっと増えているので。マジでそれぐらいいってトントンかもしれないですね」と回答。スタッフは「え〜っ!これだけずっと動いているのに…」と驚きを隠せない様子だった。