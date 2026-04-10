タレントのホラン千秋（37）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「初恋の人」との2ショットを公開。1460文字の長文で思いをつづった。

「先日、私が宝塚を愛するきっかけとなった初恋の人に会うことができました」と書き出し、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴とこの日放送の日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）で共演した際の2ショット5枚を投稿。

「美しさと厳しさと弛まぬ鍛錬の先にある、『宝塚』という極上のエンタメに触れた2025年。この幸せな日々は礼真琴さんから全てが始まりました…そしてある日！何と！収録のスケジュールの出演者の欄に『礼真琴』の三文字があるではありませんか！！！！！」と振り返り、「ついに収録当日。高鳴り過ぎて喉から出てきそうな心の臓を必死に抑えて向かった礼さん…いや琴ちゃんの楽屋。そこには昔のあの頃と変わらず気さくに迎えてくれた琴ちゃんが…！！！！！」と“再会”を明かした。

実はホランは「礼さんが”礼さん”になる前」に舞台で一緒になったことがあり、「20年以上ぶりの再会」だという。宝塚歌劇団に入団したことは知っていたが連絡先も分からず。昨年の退団公演で始めて舞台を見て「感激と驚愕が同時に来た時、世界はこんなにも変わるのかと思い知りました」と振り返った。

「もっともっと早く観にくるべきだったと惜しくなるくらい、カッコよくて、素敵で、輝いていた”礼さん”。指先まで神経が行き届いたお芝居とダンスに込められた情熱に胸打たれ、歌声が体内を満たすたびに酔いしれる舞台。その勇姿からは、きっと平坦ではなかっただろう鍛錬の日々が伝わってきて、ミスターブルーで号泣」とあふれる思いを吐露。

「若い頃の友人が推しに」なり、幸運にも今回の再会が実現。「あの頃と変わらぬ明るさと気さくさで話しかけてくれた琴ちゃん。こんな素敵な座長だったらみんな付いて行きたくなるよなという雰囲気が瞬時に伝わる包容力と安心感。『舞台人としても天上人で、人柄も素敵ってもはや神じゃないか』と内心震えつつ、愛と感謝を伝えたいけれど怖がらせてしまってはいけないと抑制しつつ（抑制できていたかは自信がない）、でも昔馴染みのテンションでおしゃべりできることを噛み締めつつ。。。とても幸せな再会になりました」と興奮と感動をつづっている。