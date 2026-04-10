「Snow Man」の公式X（旧ツイッター）が10日に更新され、SNS上で憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が多く見られることに関して注意喚起を行った。

「日頃より、Snow Manを応援くださり、誠にありがとうございます。皆様に大切なお願いがございます」とし「現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております。こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」と呼び掛けたもの。

さらに「応援してくださる皆さまと、安心して楽しめる環境を大切にしていきたいと考えています。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします」とつづられている。

また、「STARTO ENTERTAINMENT」のリーガル部門のXでも「弊社タレントに対する誹謗中傷投稿に対する注意喚起」とし「弊社タレントに対する憶測に基づく根拠のない投稿や誹謗中傷がSNS上で多数確認されております。これまでに確認されている権利侵害投稿に対しては、発信者情報開示請求をはじめとする法的対応を順次行っております。タレントの名誉や安心して表現に向き合える環境を守るため、今後も看過できない投稿に対しては、法的対応を検討せざるをえないと考えております。SNSでの投稿にあたっては、その先に受け取る相手がいることをご理解いただき、節度を持った発信をお願いいたします」と呼び掛けている。