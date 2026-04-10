藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第97期棋聖戦決勝トーナメントの2局が10日、東京・将棋会館で指され、伊藤匠2冠（23）と羽生善治九段（55）の準々決勝は先手・羽生が勝利し、4強入りした。広瀬章人九段（39）と斎藤慎太郎八段（32）は後手・広瀬が勝利した。

すでに準決勝進出を決めていた高見泰地七段（32）、服部慎一郎七段（26）の計4人で例年6月開幕の5番勝負挑戦権を争うことになった。準決勝のカードは羽生―広瀬、高見―服部に決まっている。

伊藤と羽生の注目対決は振り駒の結果、羽生が先手になった。戦型は角換わり腰掛け銀。羽生が盤面中央に放った角を81手目、2筋へ成り込んで先に馬を作って先行した。飛車銀交換の駒損ながら細い攻めをつなぎ、最後は伊藤王を馬、金、銀などで包囲して投了へ追い込んだ。

対伊藤戦はこれまで1勝3敗。22年の初対局で勝利して以来の勝利で連敗を3で止めた。羽生は前期に続く4強入り。かつて16期獲得し、永世棋聖資格も保持する得意棋戦であと2勝すれば、2022年度王将戦以来のタイトル戦出場となる。