【スーパーフォーミュラ】第1戦（決勝・4月4日／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】痛恨の単独スピン→感情爆発（実際の様子）

4月4日、国内最高峰のモータースポーツ「スーパーフォーミュラ」の2026年シーズンが開幕した。しかし、初戦のもてぎは終始激しい雨と深い霧に見舞われ、1時間以上の赤旗中断を挟むという、近年にない大荒れの展開となった。

そんな過酷なコンディションの中、残り5分を切った20周目に大きなアクシデントが発生した。現役女子大生レーサーとして注目を集めるJuju（#10 HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）が、単独スピンを喫した。

セーフティーカーが解除され、レースが再開された直後のことだった。激しい水しぶきで視界が遮られ、路面には大量の雨が残る中、Jujuのマシンはコントロールを失い、そのままコースアウトしてグラベルへとスタック。完走目前でリタイアを余儀なくされた。

その直後、チーム無線には「ごめん！」というJujuの悲痛な叫び声が響き渡った。開幕戦で結果を残したいという強い思いが、悔しさとなって感情とともに爆発した瞬間だった。

中継で解説を務めた大草りき氏は、リプレイ映像を見ながら「ちょっと（リアが）浮いちゃってますよね。あの縁石の付近が、雨になるとすごく滑るんですよ。ちょうどそこで足元をすくわれちゃったかなという感じはします」と、雨の縁石の恐ろしさとJujuの状況を分析した。

このあまりにも過酷な状況に、視聴者からも「この視界は流石にダメだよ」「もうやめろ」「怖い誰が飛んできそう」「レースできるんじゃなかったか」と、ドライバーの安全を心配する声や、コンディションへの困惑のコメントが相次いだ。

レースはその後、再びセーフティーカーが導入される混乱の幕切れとなった。若き才能の挑戦はもてぎの雨に阻まれる形となったが、極限状態で戦うレーサーの凄絶さと情熱を改めて印象づける一幕となった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）