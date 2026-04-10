【父は偉い！タオパンパ】テレビ・風呂、わが家のルールは「お父さんが一番」＜第2話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第2話 早く“お父さん”になりたい！
【編集部コメント】
典型的な昭和の亭主関白を見て育ったマサトさん。そんな価値観が受け継がれていますね。でもねマサトさん。時代は変わり、物事の価値観も変わっていったのです。今は昭和でも平成初期でもありません。令和という新時代を生きているのです。そして結婚生活では相手の考えも尊重しないといけません。自分の頭の中だけで「すごいお父さんになる！」と思っていても、その亭主関白な考え方を受け入れてくれる相手じゃないとダメですからね？ ひとりよがりになって暴走しないでくださいね？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第2話 早く“お父さん”になりたい！
【編集部コメント】
典型的な昭和の亭主関白を見て育ったマサトさん。そんな価値観が受け継がれていますね。でもねマサトさん。時代は変わり、物事の価値観も変わっていったのです。今は昭和でも平成初期でもありません。令和という新時代を生きているのです。そして結婚生活では相手の考えも尊重しないといけません。自分の頭の中だけで「すごいお父さんになる！」と思っていても、その亭主関白な考え方を受け入れてくれる相手じゃないとダメですからね？ ひとりよがりになって暴走しないでくださいね？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび