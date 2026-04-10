長州小力、謝罪「世間を騒がせ、深く反省し…」 信号無視＆無免許運転について経緯説明「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」【謝罪ほぼ全文】
ピン芸人の長州小力（54）が10日、所属の西口プロレスの公式YouTubeに登場。東京都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が道交法違反容疑で捜査されている件について謝罪した。
【動画】「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」神妙な面持ちで謝罪した長州小力、謝罪
所属する西口プロレスは4分弱の動画を投稿。小力は、黒のジャケット姿に身を包み、神妙な面持ちで登場した。動画冒頭、小力は「長州小力です。この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がせ、応援してくれてるファンの皆様が視聴者の皆様にご迷惑かけたことを心より深く反省し申し訳なく思います。すいませんでした」と力のない声で謝罪。約4秒間頭を下げた。
続けて「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい、警察の方や行政の方に本当にご迷惑かけてしまいまして本当に申し訳ありません」と説明。信号無視については「昨日車を運転して赤信号で止まっている時に、室内でちょっといすの間に物を落としてしまい、前を見ていないでいた時に青 信号になったなと思い込んで、左折したところ、交差点にいた警察官に、信号無視を指摘され、路肩に車を止めました。その時免許の提示を言われたので、免許を提示したところ、有効期限が約1ヶ月切れた状態ですということを告げられて、そこで免許更新を忘れてたことに気づきました」と経緯を説明した。
小力は「とはいえ、信号無視、そして無免許運転をしてしまったことに関しては、本当に反省しかありません。本当に、いつも応援してくださってる方たち本当に申し訳ありません」と謝罪。「現在は、法律上の決定を粛々と本当に反省しつつ待っている状態であります」と現状を説明。言葉に詰まりながら「本当にやったことは に関してはもう後悔しかありません。本当にこの度はですね、世間を騒がし、そしてファンの皆様や視聴者の皆様、スポンサーの皆様、そして芸能事務所の関係者もいろんなことに本当に迷惑をかけたので、本当に心より申し訳ありませんでした」と反省し、約12秒間頭を下げ、動画を締めた。
【動画】「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」神妙な面持ちで謝罪した長州小力、謝罪
所属する西口プロレスは4分弱の動画を投稿。小力は、黒のジャケット姿に身を包み、神妙な面持ちで登場した。動画冒頭、小力は「長州小力です。この度は、多大なるご迷惑をおかけし、そして世間を騒がせ、応援してくれてるファンの皆様が視聴者の皆様にご迷惑かけたことを心より深く反省し申し訳なく思います。すいませんでした」と力のない声で謝罪。約4秒間頭を下げた。
小力は「とはいえ、信号無視、そして無免許運転をしてしまったことに関しては、本当に反省しかありません。本当に、いつも応援してくださってる方たち本当に申し訳ありません」と謝罪。「現在は、法律上の決定を粛々と本当に反省しつつ待っている状態であります」と現状を説明。言葉に詰まりながら「本当にやったことは に関してはもう後悔しかありません。本当にこの度はですね、世間を騒がし、そしてファンの皆様や視聴者の皆様、スポンサーの皆様、そして芸能事務所の関係者もいろんなことに本当に迷惑をかけたので、本当に心より申し訳ありませんでした」と反省し、約12秒間頭を下げ、動画を締めた。