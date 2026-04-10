長州小力、謝罪「世間を騒がせ、深く反省し…」 信号無視＆無免許運転について経緯説明「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」【謝罪ほぼ全文】

長州小力、謝罪「世間を騒がせ、深く反省し…」 信号無視＆無免許運転について経緯説明「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」【謝罪ほぼ全文】